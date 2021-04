tommaso-zorzi-saluta-silvia-ma-nessuno-capisce-chi-sia-fino-a-quando-…

Spread the love











Ed anche giovedì 1 aprile 2021 è andata in onda un’altra puntata del Reality L’Isola dei Famosi, che pare stia iniziando già a regalare le prime soddisfazioni, non soltanto all’azienda Mediaset, ma anche alla conduttrice Ilary Blasi. Sono sempre di più infatti i telespettatori che scelgono di sintonizzarsi con Canale 5 regalando al programma ottimi risultati in termini di share. Ovviamente tutti i protagonisti di questa edizione dell’Isola danno del proprio, affinché il reality possa avere il suo successo. Da una parte c’è la conduttrice Ilary Blasi, che da sempre si è dimostrata all’altezza del suo lavoro e dall’altra ci sono invece gli opinionisti che quest’anno sembrano essere piuttosto agguerriti.

Isola dei famosi, Tommaso Zorzi e il saluto ad una misteriosa ragazza

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola, andata in onda lo scorso giovedì 1 aprile, pare che uno dei degli opinionisti ovvero Tommaso Zorzi abbia in qualche modo creato un po’ di mistero. All’improvviso infatti, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip avrebbe chiesto di Ilary Blasi durante la diretta, di poter fare un saluto ad una persona per lui molto speciale. Ma di chi si tratta? La persona che Tommaso ha voluto salutare in diretta durante la puntata dell’Isola dei Famosi, è una ragazza di nome Silvia.

Caccia alla misteriosa Silvia sui social

Migliaia di telespettatori e fan dell’influencer, immediatamente si sono riversati e migliaia di fan i quali hanno chiesto chi fosse questa misteriosa Silvia. In molti hanno tentato di capire di chi si trattasse andando anche in qualche modo a cercare qualche informazione sulle ultime storie Instagram di Tommaso, ma non sembra ci sia stato alcun segno al riguardo. Per questo motivo, sui social è partita una vera e propria caccia alla Silvia tanto misteriosa che Tommaso ha voluto salutare in diretta TV. Ad ogni modo dopo qualche minuto è arrivata la risposta e il mistero si è risolto.

Mistero risolto, il saluto per la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Qualche giorno fa, infatti il noto opinionista aveva salutato su Instagram proprio una ragazza di nome Silvia e quest’ultima sarebbe proprio lei, la figlia di Sonia Bruganelli e di Paolo Bonolis. Pare che quest’ultima sia una grande fame di Tommaso e per questo motivo l’opinionista ha voluto farle un regalo, salutandola in diretta sapendo che sicuramente stava guardando la puntata.

