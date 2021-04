The Serpent avrà una seconda stagione?

The Serpent 2 si farà?

The Serpent 2: continua la serie inglese sull’assassino degli hippie?

Ha esordito venerdì 2 aprile The Serpent, co-produzione BBC e Netflix con protagonista Tahar Rahim nei panni di Charles Sobhraj, uno dei criminali più famigerati del ventesimo secolo.

Ambientata negli anni Settanta, la serie ripercorre la carriera criminale del soprannominato “The Serpent”, colui che nel 1976 era diventato l’uomo più ricercato dall’Interpol, essendo il principale indiziato in quasi venti casi di omicidio irrisolti.

Il cast include anche Jenna Coleman (Victoria, The Cry, Doctor Who) nei panni di Marie-Andrée Leclerc, compagna e complice di Sobhraj, e con Billy Howle (MotherFatherSon, Dunkirk, On Chesil Beach) e Ellie Bamber (Les Misérables, Nocturnal Animals, The Falling) nelle vesti di Herman e Angela Knippenberg, tra i primi ad indagare sui crimini commessi da Sobhraj.

Chi ha concluso la visione della serie si starà chiedendo: ce ne sarà una seconda stagione? Sembra proprio che The Serpent non avrà un seguito. Annunciata come serie limitata, la produzione è stata congegnata per raccontare una storia in otto episodi, restando fedele allo spirito della miniserie.

Come nel caso di Dracula, altra fortunata collaborazione tra Netflix e BBC, meglio puntare sulla qualità che sulla quantità, rischiando di compromettere il risultato finale prolungando un racconto pensato per essere auto-conclusivo.

Il servizio pubblico britannico e il colosso dello streaming potrebbero ripensarci, a fronte di un grande successo di pubblico su Netflix. Il pubblico, specie quando sono abbonati paganti, è sovrano, e come Big Little Lies ci insegna, non tutte le miniserie sono destinate a rimanere tali. Tuttavia sembra altamente improbabile che The Serpent continuerà con una seconda stagione.

Nel Regno Unito, The Serpent ha esordito il giorno di Capodanno su BBC One, mentre sulla piattaforma streaming BBC iPlayer sono stati resi disponibili, a partire dallo stesso giorno, tutti gli otto episodi che compongono la miniserie. È Netflix a distribuire The Serpent nel resto del mondo, a partire dal 2 aprile.