testimonial-dell’ananas-a-sua-insaputa:-contadino-del-ghana-vince-la-battaglia-contro-i-supermercati-olandesi

Il suo viso, i colori, lo sfondo. Uno scatto perfetto per promuovere l’ananas e la sua coltivazione ecosostenibile. Peccato che a Okwesi Johnston nessuno glielo avesse chiesto se voleva sponsorizzare per anni la vendita degli ananas nei Paesi Bassi. Senza essere pagato. E gli hanno pure storpiato il nome.

Aiutato da un avvocato che lo ha assistito pro-bono, Johnston ha portato i negozi olandesi in tribunale e ha raggiunto un accordo prima della sentenza, di cui non si conoscono i dettagli.

La foto con la sua immagine sorridente e sana, con in mano un ananas tagliato e sbucciato, sullo sfondo di campi coltivati verdi e rigogliosi sotto il terso cielo africano, promuovevano con successo l’acquisto sostenibile della frutta africana. Era presente in tutti i reparti di frutta e verdura della catena olandese di supermercati, Albert Heijn, la più grande del Paese.

Prima della sua rimozione, il poster recitava: “Kwabena, l’Albert Heijn del Ghana. Due volte buono. La nostra frutta non è solo buona, ma ti regala anche una bella sensazione. Questo perché i nostri coltivatori, insieme alla Fondazione AH, contribuiscono a migliorare le condizioni di vita della comunità locale”.

Primo errore: Kwabena non è il suo nome. Secondo: il soggetto non è stato avvisato della campagna pubblicitaria con il suo volto. Terzo: le condizioni della comunità locale sembrerebbero non proprio le migliori del Paese. Lo ha raccontato un giornalista olandese, Olivier van Beemen, che ha deciso di andare in fondo alla questione: ha preso un volo per il Ghana ed è andato sulle tracce di Johnston e della sostenibilità pubblicizzata.

Arrivato a Nsawam, cittadina a 30 chilometri da Accra, van Beemen è andato prima al quartier generale di Blue Skies, la multinazionale britannica che rifornisce di frutta e verdura mezza Europa, inclusi i negozi olandesi Albert Heijn. In Ghana Blue Skies conta mille dipendenti. Compra ananas, mango e papaya dai coltivatori locali.

Seconda tappa, le opere benefiche e sostenibili di Blue Skies. E quindi di Albert Heijn. “Nel villaggio di Fotobi hanno costruito tre classi e una sala insegnanti. La pittura sui muri è tutta scrostata, le lavagne rotte. Ad Amanfrom ha realizzato un bagno pubblico: per duemila persone. Il governo lo ha demolito”.

Contattato da van Beemen, il management di Blue Skies ha risposto che l’accordo con il governo locale era che la manutenzione delle donazioni fosse loro responsabilità.

Il reportage peggiora di giorno in giorno. Il giornalista riferisce che molti impiegati si sono detti non contenti delle condizioni di lavoro e della paga: non protetti abbastanza nelle celle frigorifere per 80 euro al mese. Ed è il doppio dello stipendio regolare in Ghana. L’azienda britannica ha risposto, scrive van Beemen, che la tosse e il raffreddore degli impiegati è comune per il cambio di stagione.

Raggiunto Johnston nel suo villaggio, la rivelazione: “Non ho mai acconsentito all’uso della mia immagine e non mi hanno dato soldi per usarla. Il mio nome non è Kabwena”. Albert Heijn la pensa diversamente: Blue Skies gli avrebbe dato l’ok all’utilizzo. Questo succedeva a ottobre dell’anno scorso.

Ma non tutti gli olandesi lo hanno ingannato. Un avvocato, Bert-Jan van Manen, si è preso a cuore il suo caso. Gratuitamente. Il volto olandese degli ananas non è arrivato a sentenza. Ha raggiunto un accordo con Blue Skies, di cui non ha voluto rivelare i dettagli e ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto”.