Speravo de morì prima avrà una seconda stagione?

Speravo de morì prima 2 si farà?

Ci sarà Speravo de morì prima 2? La serie tv su Francesco Totti ha esordito venerdì 19 marzo su Sky e NOW, inaugurando la primavera delle serie originali Sky.

Nell’arco di sei episodi diretti da Luca Ribuoli, la dramedy tratta dal romanzo “Un Capitano” di Francesco Totti con Paolo Condò racconta l’epica sportiva da vero fuoriclasse italiano e mondiale, passando dagli gli esordi fino agli ultimi anni del calcio giocato, arricchendo la storia con immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera.

Pietro Castellitto nella serie televisiva “Speravo De Morì Prima”. Credits: Sky Studios.

Ci sarà una seconda stagione di Speravo de morì prima? Tutto sembra indicare che, nonostante il grandissimo successo di pubblico e critica, la produzione su Francesco Totti resterà una miniserie, e pertanto non si prolungherà oltre i sei episodi commissionati da Sky.

Sin dal suo annuncio, è apparso chiaro che il progetto costituisse effettivamente una serie evento e che non fosse contraddistinto dalla natura continuativa tipica della lunga serialità.

I progetti, si sa, possono cambiare in corso d’opera, specie se a fronte di un grande successo da parte del pubblico. Servirebbe un’idea editoriale convincente, per una seconda stagione. Il seguito di Speravo de morì prima magari potrebbe raccontare la seconda vita di Francesco Totti iniziata come dirigente della AS Roma, incarico poi lasciato nel 2019.

Sembra, tuttavia, che ci sia l’intenzione di preservare la magia dei sei episodi della serie senza appesantirli con un eventuale proseguo.

Capitanato da Pietro Castellitto e Ilary Blasi nei panni di Francesco Totti e Ilary Blasi, il cast della serie include Gian Marco Tognazzi (Luciano Spalletti), Monica Guerritore (Fiorella, la madre di Totti), Giorgio Colangeli (Enzo, il padre di Totti), Primo Reggiani (Giancarlo Pantano), Alessandro Bardani (Angelo Marrozzini), Gabriel Montesi (Antonio Cassano), Marco Rossetti (Daniele De Rossi), e Massimo De Santis (Vito Scala).