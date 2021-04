shop-the-house:-l’universo-raffinato-di-dimorestudio

Spread the love

Salone

Tappeto cinese antico, disponibile su moranditappeti.

Poltrona 1930 Art Deco French in pelle, fodera in velluto Christian Lacroix, disponibile su 1stdibs.

Tavolino con piano in cristallo Lunario di Cini Boeri per Knoll International, 1970, disponible su Pamono.

Appliqe Pamplona di Dimoremilano, 2015, ottone e metallo, disponibile su Dimoremilano.

Studio

Libreria metallica 606, di Dieter Rams per Vitsoe, Germania, anni ’60, disponibile su Pamono.

Tavolo Reale di Carlo Mollino per Zanotta, 1947, disponibile su DTime.

Mushroom Lamp di Egon Hillebrand, lampada da tavolo tedesca, 20esimo secolo, disponibile su 1stdibs.

Poltroncina LC7 di Charlotte Perriand per Cassina, 1927, disponibile su 2carredamenti.

Sala da pranzo

Tavolo LessLess in alluminio, progettato da Jean Nouvel per Molteni & C., disponibile su Mohd.

Sedie da pranzo in noce di Fratelli Levaggi e Giuseppe Gaetano Descalzi per Campanino Chiavari, anni ’50, disponibili su Pamono.