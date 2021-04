semplicemente-donna,-conosciamo-anna-lavorano.

D – Che differenza c’è tra la tua professione “addetta ai costumi” e la “sarta di scena” ?

R – le sarte di scena svolgono un lavoro legato alla creazione di costumi per gli artisti, ballerini o comici decisi con gli autori di un programma specifico mentre, la mia funzione è quella di verificare che l’outfit dell’ospite non abbia difetti come orli scuciti, stoffe sgualciate o bottoni mancanti. Tutto deve essere perfetto perché le telecamere e i riflettori non fanno sconti.

D – Che differenza c’è tra i Vip degli anni 90 e quelli dei nostri giorni?

R – Una volta gli artisti erano molto semplici e alla mano oggi, sono un più capricciosi. Le vecchie leve avevano timore di disturbare e, ancora oggi, non vogliono essere aiutate.. anzi, molte volte ti portano al bar per offrirti un caffè e parlare della loro famiglia.

I giovani personaggi televisivi, pur essendo educati, sono particolarmente distaccati e di poche parole. A volte è riconducibile, questo atteggiamento, alla loro timidezza, altre volte al loro sentirsi “prime donne”

D – Diceva che molti personaggi famosi sono persone estremamente umili può farci qualche nome?

R – Tra le donne c’è sicuramente Iva Zanicchi, lei non è mai cambiata con il passar del tempo e con il crescente successo. Simpatica, ironica e intelligente. Anche Ivana Spagna è un artista gradevole e una donna dolcissima. Tra gli uomini il “mago Forest” e i componenti del gruppo dei “Pooh”. Ho un bel ricordo di Stefano D’Orazio un Uomo sempre gentile, genoroso con una grande capacità di non stancarsi nel regalare sorrisi e belle parole al pubblico in studio. Non si negava mai per un selfie.

Nei giovani artisti ho potuto apprezzare la dolcezza dei “MANESKIN” il gruppo vincitore dell’ultimo festival di Sanremo.

D – Com’è stato lavorare in questo periodo pandemico?

R – È stato complicato e oserei dire stressante. Se il mio lavoro era nello stare a stretto contatto con l’artista, in quest’ultimo anno, si avitava di entrare nei camerini. I controlli degli abiti li facevo in una stanza separata e poi li riconsegnavo lasciandolo in un apposito appendiabito posto nel corridoio.

D – Tra qualche anno andrà in pensione cosa le mancherà di questo lavoro?

R – Il vociare nei corridoi, le luci degli studi, le belle persone con le quali ho trascorso gran parte della mia vita ridendo e litigando come si fa con un grande amore.