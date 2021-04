romina-senza-freni-su-albano:-“non-riesco-a-non-amarlo”-e-lui-…

Spread the love











Romina Power e Albano hanno fatto sognare intere generazioni perché il loro amore pareva indistruttibile. La vita per loro sembrava tutta “rose e fiori” e solo qualche tempo fa si è saputo che, anche quando sembrava andare tutto bene, prima della tragedia della scomparsa della figlia Ylenia, qualche scricchiolio c’è stato.

Infatti, Romina Power ha rivelato che, durante le riprese di Sandokan, sul set ha avuto una storia con il suo collega, Lorenzo Crespi.

E’ stata la stessa Romina che ha rivelato che Albano era andato sul set de la “Tigre della Malesia” per farle una sorpresa ma scoprì il tradimento nel modo peggiore.

Romana Power, recentemente ha rivelato: “Sono ancora tormentata dal rimorso per l’ infedeltà …lui mi era sempre stato fedele, io purtroppo no… Mio marito venne a saperlo anche se poi mi ha perdonata”.

Romina Power dice di Albano: “Non riesco a non amarlo”

Dopo quel tradimento Romina Power e Albano sono tornati insieme ma poi, a causa del dolore fortissimo provato per la scomparsa della loro primogenita Ylenia, ad oggi non ancora ritrovata, i due si sono separati.

Albano si è rifatto una vita accanto a Loredana Lecciso dalla quale ha avuto due figli, Yari e Jasmine, mentre Romina pare non abbia avuto più alcuna storia, almeno uffciale.

Qualche tempo fa, però, Romina Power ospite da Maurizio Costanzo a “L’Intervista” ha fatto una rivelazione molto importante e ha detto dell’ex marito: “E’ una cosa strana che mi lega ad Albano, un legame indissolubile. Non riesco a non amarlo, questa cosa che ci lega non smetterà mai”.

Yari e il rapporto difficile con Loredana Lecciso

A dar retta ai rumors, durante l’estate scorsa, Albano era intenzionato a sposare Loredana Lecciso con la quale ha una storia ormai da diversi anni e dalla quale storia sono nati di bambini ormai grandi. Ma quando Albano ha esternato il suo desiderio di sposare Loredana, pare che il figlio Yari si sia opposto con tutto sè stesso a questo matrimonio che, così è saltato.

Yari è legatissimo alla mamma Romina tanto che ha aggiunto al cognome del padre anche quello della madre e, invece con Loredana Lecciso pare che i rapporti siano pessimi. Loredana, dal canto suo, ha dichiarato che sposare Albano poteva avere un senso quando i bambini erano piccoli ma ora che sono cresciuti il loro legame così forte basta a se stesso.

