pasqua:-10-secondi-vegetariani-alternativi-all’agnello

Per una Pasqua senza sangue e per non contribuire in prima persona alla strage di agnelli che ogni anno porta con sé, ecco 10 idee di secondi piatti vegetariani alternativi al tradizionale agnello da servire il pranzo della domenica.

Arriva Pasqua e come ogni anno vorremmo in ogni modo evitare la strage di agnelli che si compie in occasione di questa festa. Lo facciamo a modo nostro, proponendovi tante alternative per un secondo piatto gustoso ma vegetale da portare in tavola e condividere con parenti e amici.

Se ancora non avete deciso il menù di Pasqua, potete prendere spunto dalle nostre ricette per fare un figurone con i vostri ospiti servendo piatti genuini e senza proteine animali.

Ecco alcune idee gustose:

Arrosto vegetariano

L’arrosto vegetariano è un’ottima alternativa alla carne e si può preparare in molti modi a seconda dei vostri gusti. Gli ingredienti che si utilizzano possono essere diversi: ortaggi e legumi ma anche seitan, frutta secca o funghi. Ne esistono diverse varianti che si possono sperimentare anche in base alla stagionalità dei prodotti.

Polpettone vegetariano

Agli amanti del polpettone proponiamo questa versione vegetariana a base di patate e lenticchie da accompagnare con una gustosa salsina agrodolce fatta in casa. Una ricetta molto originale che sicuramente riscuoterà un grande successo e che può essere servita anche ai bambini.

Polpettone di patate e ceci

Un altro polpettone alternativo è quello a base di patate e ceci a cui si può dare la forma che preferite (qui lo vedete in versione “finto pesce”, ricalcando la nota ricetta a base di tonno e patate). La preparazione è semplicissima e il polpettone si può decorare in maniera carina e scenografica accompagnandolo anche con della maionese veg fatta in casa.

Parmigiana di carciofi

Invece della classica parmigiana di melanzane, verdure che a Pasqua non sono ancora tornate di stagione, potete provare a gustare una variante a base di carciofi. Quella che vi proponiamo è una parmigiana bianca, leggera e saporita da accompagnare ad esempio con un bel calice di vino bianco.

Gateu o tortino di patate

Un classico dei classici che può essere apprezzato anche a Pasqua è il gateau di patate, ovvero uno sformato che oltre all’ingrediente di base si può arricchire con verdure di stagione o condimenti a scelta. È possibile prepararlo anche in versione completamente vegetale eliminando uova e formaggi.

Plumcake o danubio salato

Siamo soliti pensare ai plumcake o al danubio come a ricette esclusivamente dolci, in realtà esistono tante varianti salate adatte a tutti i gusti. Il plumcake può preparare unendo alla farina diverse verdure di stagione, patate, formaggi (anche vegetali), legumi, olive, noci o altri ingredienti a scelta. Per il danubio invece basta sostituire la farcitura della pasta brioche con verdure ed eventuamente formaggi. Qui, ad esempio la ricetta del danubio ripieno di ricotta e spinaci

Verdure ripiene

Un’idea per un secondo e contorno unico può essere poi quella di preparare delle verdure ripiene. Tanti in ogni stagione sono gli ortaggi che si prestano ad essere imbottiti con i più svariati ingredienti. A Pasqua potete proporre ad esempio i carciofi ripieni, le patate ripiene o le cipolle ripiene.

Torte salate

A Pasqua potete preparare un’originale torta salata completamente fatta in casa a partire dalla pasta sfoglia. Il ripieno di verdure può essere variabile a seconda dei vostri gusti e di quelli dei vostri ospiti. Potete usare ad esempio radicchio, patate, spinaci, ecc. e dargli anche originali forme come quella a spirale o a girasole.

Polpette vegetali

Buone e pratiche da mangiare sono le polpette vegetali che faranno la gioia di adulti e bambini. Dopo aver scelto la vostra ricetta ideale per Pasqua (molte sono a base di legumi di vario genere, seitan, tofu, cereali o pseudocereali e verdure) potete arricchirla e accompagnarla con delle salse fatte in casa che la renderanno ancora più gustosa e appetibile.

Involtini vegetariani

Chi l’ha detto che gli involtini devono per forza essere a base di carne? Per prepararli si possono usare molti tipi di verdure come verza e patate, zucchine, foglie di cavolo e il ripieno può essere sempre a base di verdure ma anche di riso, seitan o altri ingredienti di proprio gusto.

