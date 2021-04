paolo-bonolis:-la-figlia-pazza-di-tommaso-zorzi

Spread the love

La primogenita di Paolo Bonolis stregata da Tommaso Zorzi? Così sembra. Questo "amore" è stato svelato direttamente dalla mamma della ragazza, Sonia Brugarelli, che ha postato una foto che ritrae l'eclettico opinionista dell'Isola dei Famosi abbracciato a lei.

Silvia, la figlia di Bonolis è impazzita per il vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. La cosa sembra essere reciproca visto che l’influencer, in apertura della diretta di qualche giorno fa, ha colto l’occasione per salutare la ragazza.

Zorzi e il saluto in diretta a Silvia

Appena Tommaso Zorzi aveva lanciato il saluto alla “misteriosa” ragazza di nome Silvia, subito si era scatenata la “caccia” per capire chi fosse: ma il mistero è stato subito svelato.

“Volevo salutare una ragazza speciale che si chiama Silvia, che ci guarda da casa. Ciao Silvia”

In rete era partita la caccia all’amica misteriosa: Silvia è la figlia di Paolo Bonolis, la primogenita nata dal legame con la moglie Sonia. Pochi giorni fa è stata la stessa mamma a pubblicare una foto che ritraeva l’opinionista insieme alla “grande” della famiglia Bonolis-Bruganelli

Silvia Bonolis “pazza” di Tommaso Zorzi

Silvia, figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è una fan di Tommaso: è innamorata letteralmente del vulcanico 25enne e l’affetto è ricambiato. Solo pochi giorni fa, come scrive FanPage, Zorzi le ha fatto una sorpresa, incontrandola alla presenza dei genitori proprio a casa del noto conduttore.

E l’incontro è stato postato su Instagram dalla moglie di Bonolis. “Sono pazza di loro”, aveva scritto Sonia a corredo della foto, contenta che il giovane avesse esaudito un desiderio della figlia.

L’affetto della famiglia Bonolis per l’influencer

Ma l’affetto che la famiglia Bonolis/Bruganelli nutre nei confronti del vincitore del GF Vip è palpabile. Tommaso, tra l’altro, ha partecipato, insieme ad altri ex del Grande Fratello Vip, a una puntata speciale di Avanti un altro registrata in questi giorni.

Anche Sonia prova un grande affetto per il giovane che, dopo l’esperienza al GF Vip, sembra poter ambire ad un futuro da presentatore.

Tommaso Zorzi sembra essere di casa nella famiglia Bonolis: il vincitore del reality ha difatti partecipato a una diversi incontri su Clubhouse in compagnia di Davide Bonolis, altro figlio del popolare conduttore.