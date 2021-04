paola-perego,-salta-tutto:-arriva-la-decisione-a-sorpresa-della-rai

Spread the love

Notizia incredibile per Paola Perego, impegnata nel programma ‘Il filo rosso’. Infatti la Rai prende una decisione inaspettata che sconvolge il palinsesto.

Sconvolti i piani della conduttrice Rai (via Screenshot)

Sarà un sabato particolare quello del 3 aprile, con la Serie A che scenederà in campo, prima della domenica di Pasqua. La decisione della Lega, ovviamente, stravolge tutti i palinsesti televisivi, compreso quello della Rai, che prende una clamorosa decisione sulla trasmissione di Paola Perego. Infatti la conduttrice de ‘Il Filo Rosso’ non andrà in onda proprio a causa del campionato di calcio.

Al suo posto, sulla seconda emittente della Rai troveremo nuovamente ‘Quelli che il Calcio‘, condotto da Luca e Paolo. I due comici genoani accompagneranno un’altra giornata di Serie A, in compagnia di Mia Ceran, a partire dalle ore 15:00. Un’ora prima, invece, inizierà l’appuntamento con ‘Quelli che aspettano‘. La trasmissione andrà in onda fino alle ore 17:10, staccando quindi poco dopo la conclusione della 29esima giornata di Serie A.

Paola Perego, arriva la decisione della Rai: rinviato ‘Il filo rosso’

La Rai rinvia il programma della Perego (foto Facebook)

Con la Serie A in programa durante questo sabato, arriva la decisione della Rai di rinviare ‘Il Filo Rosso’, talk show di Paola Perego. Una decisione dettata proprio dall’incombenza del campionato di calcio, con la Rai che ha optato per mandare in onda la trasmissione di successo ‘Quelli che il Calcio‘, ricca di spezzoni comici ed aggiornamento da tutti i campi di Serie A. A sorpresa, però, potremo comunque vedere Paola Perego stasera.

Infatti la conduttrice monzese sarà in diretta su Canale 5, in una delle repliche di Ciao Darwin, ospite di Paolo Bonolis. Infatti sarà una delle protagoniste della sfida Tv contro Web, con la Perego che appunto sarà la capitana dello schieramento televisivo. A ricordare l’appuntamento ci ha pensato la stessa Perego sui propri social, pubblicando un post in cui afferma: “Questa sera alle 21.20 sarò a Ciao Darwin. Tv contro Web“, aggiungendo l’hashtag del programma #SiamoTuttiMatti.