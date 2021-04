Oggi è un altro Giorno, Serena Rossi: “Il matrimonio? Sarà una cosa intima”

Ospite di Serena Bortone nel salotto pomeridiano c’è la bella e brava Serena Rossi, conduttrice di “Canzone Segreta”, lo show del venerdì sera di Rai 1.

L’ospite della puntata di Oggi è un altro Giorno del 19 marzo è la bellissima e bravissima Serena Rossi. “Lei – dice la conduttrice – è l’esempio di una professionista completa. Che bello quando vince la competenza perché lei sa fare tutto: canta, recita, sa presentare e poi è bella“. La bella Serena Rossi risponde con molta ironia: “Il mio fidanzato però dice che sono una che rompe le scatole perché sono precisa“.

Serena Rossi racconta i dettagli della sua carriera, dal suo esordio a “La Canzone Segreta”

“Le emozioni ci salvano la vita – ha detto Serena Bortone in apertura del programma – e questo tuo programma ce ne regalerà tantissime in un momento così difficile della storia“.

A questo punto Serena Rossi esordisce: “Stasera succederà di tutto, ci sono tutti gli ingredienti per passare una serata in leggerezza. Questo programma fa bene al cuore perché abbiamo bisogno di leggerezza e di stare bene. Le canzoni sono un pretesto per emozionarci insieme perché la musica ha un potere evocativo incredibile. Organizzare questo programma è difficilissimo perché fare in modo di tenere sempre gli ospiti è difficilissimo“.

Tra gli ospiti della seconda serata di “Canzone Segreta” c’è la superstar internazionale Mika, il campione sportivo Ciro Ferrara e tanti altri. A questo punto però la bella Serena Rossi ha iniziato a raccontare il suo passato professionale e i suoi primi passi.

“La musica – dice Serena Rossi – è stata la mia prima grande passione. Ho iniziato a 14 anni, la musica è arrivata prima della recitazione. Sono un appassionata, mi piace fare tutto e non saprei scegliere cosa mi piace di più“.

Poi è stato il momento delle confessioni private di quei momenti vissuti tra le mura della sua casa e con la sua famiglia. “Sono così legata alla mia famiglia – dice – sfoglio gli album perché la memoria è importante e quando vado da mia nonna Giuseppina le chiedo di raccontarmi sempre tutto“.

A questo punto la conduttrice chiede alla bella Serena Rossi cosa la commuove, cosa la fa ridere o arrabbiare. “Mi commuove la famiglia – confessa Serena Rossi – vedere crescere mio figlio con i suoi sani sentimenti e i sani principi come l’amore per le cose semplici, l’appassionarsi per cose veramente piccole, l’avere l’incanto nello sguardo e questa cosa nella mia famiglia p molto viva. Anche pensare alla strada che ho fatto mi fa emozionare, questo mi piace dire ai ragazzi che iniziano che sono disincantati perché se uno lavora sodo le cose belle arrivano”.

“Da precisina quale sono però – continua Serena Rossi – mi fa arrabbiare la mancanza di professionalità. Penso che ognuno ha il suo compito che va sempre onorato. Quando vedo la sciatteria mi arrabbio, io penso che la professionalità e il lavoro di squadra siano fondamentali infatti prima di iniziare io motivo sempre la mia squadra perché un leader deve essere sempre travolgente e motivante”.

Poi è stato il momento del racconto dei tanti personaggi che sono stati interpretati da Serena Rossi come la grande cantante Mia Martini: “Entrare nell’anima di Mia Martini, è stato un viaggio inaspettato, ho scoperto alcune cose di lei che nessuno sapeva. Ho scoperto che aveva una incredibile gioia di vivere, sono entrata in punta di piedi nella sua anima“.

“Quello che Mia Martini ha dovuto subire e sopportare – continua Serena Rossi – è stato incredibile e lei mi ha dato una fortuna pazzesca e anche io le ho dato qualcosa. Questa esperienza l’ho vissuta in maniera magica”.

Infine, la bella cantante, attrice e conduttrice racconta dell’amore sbocciato con il compagno Davide Devenuto e il suo rapporto con la sua città, Napoli.

“Ho conosciuto mio marito sul set di un Posto al Sole – dice -. All’inizio non ci sopportavamo, poi siamo stati amici e confidenti per sei anni ma poi ci siamo innamorati e ci siamo fidanzati. Adesso abbiamo un figlio che si chiama Diego ed è la nostra vita. E’ come se fossimo già sposati”.

La conduttrice Serena Bortone, però, la provoca e le chiede se lei ha voglia di sposarsi. “Da ragazzina un po‘ – risponde – mi immaginavo sposata ma se mai un giorno dovesse essere sarà una cosa molto intima, giusto con i miei familiari più stretti”.

Infine, a proposito della sua città dice: “Sono felice di portare Napoli in tv, al cinema e sono felice di portare questa città con un volto pulito, spontaneo capace di dare gioia e posititvità“.