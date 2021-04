mali:-quattro-caschi-blu-uccisi-in-attacco-jihadista

Quattro caschi blu ciadiani sono stati uccisi ieri in Mali in un attacco armato ritenuto di matrice jihadista a un campo della missione Minusma delle Nazioni Unite, condannato “con la massima fermezza” dal segretario generale dell’Onu. Ci sono stati anche 19 feriti. L’attacco, che porta a dieci il numero dei caschi blu uccisi in Mali dall’inizio dell’anno, ha colpito all’alba il campo Minusma ad Aguelhok, dove e’ presente un contingente di soldati ciadiani, a poco meno di 200 chilometri dal confine algerino.

Il capo dell’Onu, Antonio Guterres, “offre le sue più sincere condoglianze al governo e al popolo del Ciad e offre la sua profonda solidarieta’ alle famiglie e ai parenti delle vittime”, ha detto il suo portavoce, Ste’phane Dujarric, in un comunicato. la morte di “quattro caschi blu del contingente ciadiano” e 19 feriti. Una fonte Onu che ha chiesto l’anonimato ha parlato di un attacco combinato, portato con colpi di mortaio e un tentato attentato suicida con un veicolo “che e’ stato messo sotto controllo”. “Venti aggressori sono stati neutralizzati” (uccisi) su “cento” coinvolti, ha detto la stessa fonte, aggiungendo che “i combattimenti sono durati tre ore”. Minusma ha denunciato un “spregevole attacco terroristico”, assicurando che “non minera’ la sua determinazione”. Lo scorso gennaio cinque caschi blu, tra cui quattro ivoriani, erano stati uccisi dallo scoppio di ordigni esplosivi improvvisati, e in febbraio uno dei 28 togolesi feriti in un attacco al loro campo e’ poi morto per le ferite riportate.

La missione di pace Minusma, schierata in Mali dal 2013 (15.000 uomini e donne, di cui circa 12.000 soldati), e’ attualmente quella Onu che ha subito il maggior numero di perdite al mondo, con oltre 140 uccisi in atti ostili, secondo le statistiche delle stesse Nazioni Unite.