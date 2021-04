“l’autismo-fa-accadere-cose-meravigliose”:-un-cartellone-davanti-al-plesso-di-frazione-san-michele-(bra)

Quando un gesto vale più di mille parole. Davanti ai cancelli del plesso di frazione San Michele a Bra, sono stati attaccati e legati dei cartelloni e dei disegni per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo (oggi, venerdì 2 aprile). “L’autismo fa accadere cose meravigliose“, si legge in uno di questi e in un altro “Cammineremo sempre insieme“, sottolineando il valore del servizio Pedibus (il modo sicuro ed ecologico per andare a scuola, ossia il servizio di accompagnamento a piedi dei bambini alle scuole Primarie ndr). Il Pedibus, un’attività inclusiva di una comunità che educa, affianca, sostiene.