isola-dei-famosi-2021,-valentina-persia-imita-akash-kumar,-la-reazione-del-modello-lascia-tutti-a-bocca-aperta

Spread the love











Nonostante non sia più un concorrente da diversi giorni, Akash Kumar il modello dagli occhi ghiaccio continua a far parlare di se e ad essere al centro delle polemiche. Stiamo ovviamente parlando dell’Isola dei famosi, il reality cui Akash ha preso parte e dal quale è stato eliminato nei giorni scorsi. Ad ogni modo, anche lo stesso modello una volta eliminato sembra abbia sparato a zero contro il programma ed anche contro i suoi ex compagni d’avventura. Proprio nelle scorse ore è accaduto un qualcosa che ha lasciato senza parole. Facciamo un pò di chiarezza.

Isola dei famosi 2021, Valentina Persia imita Akash

Una delle concorrenti di questa edizione dell’Isola dei famosi è lei, Valentina Persia, la nota comica e cabarettista oltre che barzellettiera che ricorderete è divenuta famosa dopo aver partecipato a La Sai l’ultima? nel 1994, dove ha debuttato per la prima volta come concorrente. Ad ogni modo, in queste settimane di permanenza sull’Isola, sembra che la comica abbi utilizzato anche parte del tempo a disposizione per divertire i suoi amici e compagni d’avventura, facendo anche delle simpatiche imitazioni. Valentina ha così imitato Gilles Rocca, poi Angela Melillo, Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Vera Gemma, Paul Gascoigne ed infine anche il modello Akash Kumar.

La risposta del modello su Instagram

Se gli altri, tranne Vera Gemma, hanno comunque risposto con il sorriso, il modello dagli occhi di ghiaccio sembra non abbia apprezzato questa sua imitazione ed abbia risposto per le rime su Instagram. Ad ogni modo, sembra proprio che la reazione di Akash abbia sorpreso tutti quanti. Il motivo? Sembra che dopo aver visto questa imitazione, il modello ha condiviso il video aggiungendo tante emoji che ridono. E’ stata questa una reazione che ha un pò sorpreso tutti quanti, visto che Akash è un soggetto molto permaloso.

L’Isola di Valentina

In queste settimane, Valentina si è data molto da fare e non ha di certo fatto soltanto ridere o fatto delle imitazioni. La naufraga sembra aver confessato anche qualcosa di molto intimo e privato. Proprio qualche giorno fa, la comica avrebbe confessato di aver sofferto di depressione post parto. “Quando sono davanti al fuoco penso. Sono diventata mamma da grande a 43 anni e cresco i miei figli da sola. Sento fortemente la loro mancanza, io per loro ci sono h 24. Ho avuto una difficoltà quando sono nati. Io ho sofferto di una brutta depressione post partum che me li ha fatti vivere in maniera diversa, ricordando oggi con dei flashback e avevo paura di non farcela. Mi mancano i miei piccoli, che sono dall’altra parte del mondo”. Queste le sue parole.

Mi piace: Mi piace Caricamento...