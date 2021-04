In bagno c’è tutta un’altra musica

Sofisticato, minimal e innovativo, capace insomma di dare tutta un’altra musica al bagno. Geberit presenta AcquaClean Mera e lo fa con l’aiuto di una testimonial che di musica ne sa qualcosa. Un vaso bidet dal design essenziale, che si integra alla perfezione con ogni stile. Mera è caratterizzato da materiali di alta qualità e da linee arrotondate e fluide ed è dotato di una tecnologia di lavaggio integrata WhirlSpray che provvede a un’igiene intima accurata.

Geberit AquaClean Mera

La Pina, è stata da Geberit per comunicare in Italia la “rivoluzione” per la routine quotidiana insita nel concept di questo prodotto. Il design del vaso bidet più venduto in Europa, Geberit AquaClean Mera, è stato disegnato da Christoph Behling e nasconde un sofisticato sistema integrato: oltre alla doccia WhirlSpray dotata di un getto d’acqua pulsante miscelato dinamicamente con aria, il vaso è corredato da una tecnologia di scarico TurboFlush che consente un processo di risciacquo particolarmente accurato e silenzioso. Oltre a queste funzioni, Mera prevede anche l’aspirazione dei cattivi odori, il riscaldamento del sedile, il meccanismo automatico d’apertura del sedile tramite sensore di prossimità, il telecomando e il pannello di comando a parete e il sistema d’illuminazione d’ambiente.

La Pina, protagonista della campagna Geberit “È tutta un’altra musica”

Accanto a Mera, completano la gamma AquaClean i modelli Sela, caratterizzato da linee raffinate che si adattano ad ogni contesto e Tuma, che offre le funzioni base di un vaso bidet come soluzione completa o nella versione sedile, da integrare a ceramiche preesistenti, portando comfort in ogni ambiente bagno.