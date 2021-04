I fatti vostri, Giancarlo Magalli sostituito da Salvo Sottile, Magalli: “La Rai non è …”

Spread the love











E’ terremoto in Rai e più nello specifico a Rai 2, dopo le indiscrezioni circolate in rete su una delle trasmissioni più importanti. Stiamo parlando de I fatti vostri, il programma condotto da Giancarlo Magalli che va in onda da tantissimi anni ormai. Ebbene, secondo quanto è emerso, sembrerebbe che il conduttore dopo tantissimi anni di conduzione, sarebbe pronto a lasciare la poltrona o meglio la Rai avrebbe deciso di sostituirlo. Ma come stanno davvero le cose?

Terremoto in casa Rai, Giancarlo Magalli lascia I fatti vostri?

A lanciare l’indiscrezione nei giorni scorsi è stato TvBlog, secondo cui Giancarlo Magalli starebbe per lasciare I fatti vostri. Nel corso della serata di ieri, giovedì 1 aprile 2021 è andata in onda una nuova puntata di Striscia la notizia e sembra che sia stato mandato in onda un servizio proprio su Giancarlo Magalli. Nello specifico, Valerio Staffelli, avrebbe intercettato a Roma proprio lui, lo storico conduttore del programma, consegnandogli il famoso Tapiro D’oro. Staffelli avrebbe così fermato Magalli, chiedendogli di fare un pò di chiarezza in merito alla sua posizione all’interno dello storico programma. Si dice infatti che la prossima stagione Magalli sarà sostituito da Salvo Sottile. Di conseguenza, il conduttore sarebbe stato tagliato fuori dalla Rai e dalla prossima stagione non sarebbe più presente nel cast del programma di Rai 2.

Soltanto due giorni fa, il conduttore una volta lanciata questa bomba mediatica da TvBlog pare avesse commentato elogiando certamente il suo presunto sostituto e dicendo di lui che è bravo, simpatico e che piace tanto alle donne. “Salvo è bravo, simpatico e piace alle signore. Su Instagram è tutto tatuato. Se decideranno di sostituirmi con lui, son padroni: la Rai mica è mia. Sono 30 anni che faccio quel programma… Potrebbero propormi qualcosa di più divertente. Io vorrei condurre un quiz, infatti sono molto invidioso di Gerry Scotti: pagherei per fare Chi vuol essere milionario?. Mi piacerebbe anche Striscia la notizia“. Queste le parole del conduttore.

Ma cosa c’è di vero?

Ad ogni modo, si tratta ancora di una voce di corridoio e non ci sarebbe alcuna ufficialità. Nei giorni scorsi, però, è certo che Michele Guardì, non è rimasto indifferente. Quest’ultimo avrebbe convocato nelle scorse ore il cast per poter chiedere dei chiarimenti. Nessuna certezza al momento, si vedrà nelle prossime settimane cosa accadrà la prossima stagione.

