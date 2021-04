Ghee al kefir: come e perché fare il burro chiarificato probiotico

Il ghee è tipico della cucina indiana. La versione con il kefir lo rende ancora più nutriente e buono per il benessere del nostro organismo

Il ghee detto anche burro chiarificato è un alimento tipico della cucina indiana. Secondo la ricetta tradizionale, viene prodotto dalla panna lasciata fermentare con un cucchiaio di yogurt, ed è proprio da quest’ultimo che derivano tutti i “batteri buoni” presenti nel ghee.

Il burro chiarificato, quindi, non è altro che burro privato della sua componente proteica ossia la caseina.

Il ghee con kefir probiotico oltre a favorire la digestione, ha un aroma dolce proprio come quello fatto secondo la ricetta tradizionale.

Burro chiarificato al kefir: caratteristiche e benefici

Il ghee al kefir fa bene allo stomaco, perché favorisce la digestione, grazie ai batteri buoni dello yogurt. Ha un basso contenuto di colesterolo, rispetto al più classico burro, è una fonte di grassi buoni ed è un alimento consigliato per chi segue un regime alimentare chetogenico, quindi ad alto contenuto proteico e a basso consumo di carboidrati.

Ma non è tutto, perché non contiene lattosio, caratteristica che lo rende adatto anche per gli intolleranti, è ricco di vitamine solubili come la A e la E, e la vitamina D; in più, contiene acido linoleico, ossia un potente antiossidante, è antinfiammatorio e aiuta a rafforzare il sistema immunitario.

Un’altra caratteristiche del burro chiarificato è l’alta percentuale di acidi grassi a catena corta, detti così perché vengono consumati e bruciati subito, trasformati in energia così come i carboidrati.

La ricetta facile del ghee probiotico al kefir

Il ghee al kefir viene prodotto con questa particolare bevanda ricca di fermenti, e ottenuta dalla fermentazione del latte. Il kefir ha diversi benefici, come:

Favorisce il transito intestinale e riequilibra il microbiota

Favorisce a rafforzare il sistema immunitario

Può essere consumato anche da chi è intollerante al lattosio

(Per conoscere tutti gli altri benefici del kefir, leggi il nostro approfondimento Kefir: benefici e come preparare il kefir di latte e la variante vegan all’acqua.)

Per preparare in casa il ghee al Kefir avrai bisogno di un mixer oppure un frullatore; potrai conservarlo sia in frigorifero sia a temperatura ambiente al riparo da fonti di calore.

Ingredienti:

1 litro di panna intera (preferibilmente pastorizzata),

1/4 di tazza di yogurt bianco

1/4 di tazza di kefir senza zucchero

Procedimento:

In una ciotola versa la panna e riscaldala per pochi minuti.

Ora aggiungi il kefir e mescola bene.

Copri la ciotola e conservala in un luogo caldo e buio (anche in forno preriscaldato se la temperatura ambiente è molto fredda).

Lasciare fermentare per circa 24-48 ore fino a quando il composto non si addensa, proprio come lo yogurt.

A questo punto, versa 2-3 tazze della panna fermentata nel mixer e frulla fino a ottenere un composto liscio.

Quando inizi a vedere il burro che si separa, aggiungi 1 tazza di acqua ghiacciata e continua a lavorare il tutto con il mixer.

Ora il burro si separerà e galleggerà sul liquido, quest’ultimo detto anche latticello, che dovrai eliminare con una schiumarola.

Ora procedi raccogliendo tutto il burro in una pentola dal fondo pesante e riscaldalo a fiamma media.

Il burro si scioglierà e diventerà spumoso.

A questo punto, vedrai un liquido arancione chiaro e uno strato di grasso di latte depositato sul fondo della padella.

Spegni il fuoco e lascia raffreddare.

Filtra il composto per separa il grasso del latte e il tuo ghee con kefir probiotico è pronto.

