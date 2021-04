Fiore, la sorellastra di Asia Argento che aveva un flirt con un personaggio famoso: Ecco chi è

Asia Argento, figlia del maestro dell’horror nostrano, ha una sorella di nome Fiore. Cosa fa quest’ultima? Andiamo a scoprirlo

Nella famiglia Argento, sicuramente non si può dire di certo che manchi il talento. Dario è un famoso regista, protagonista delle più celebri pellicole di genere horror del nostro Paese, a partire fin dagli anni settanta.

Tra tutti i film girati, tutti ricordano il suo grande capolavoro, “Profondo Rosso”. All’interno della pellicola ha recitato anche sua moglie, Daria Nicolodi, nelle vesti di una giornalista investigatrice, di nome “Gianna Brezzi”.

Così come il padre e la madre, anche Asia fa parte del mondo dello spettacolo. In primis è un’attrice, avendo collaborato oltre che col famoso genitore, anche con altri artisti del calibro di Carlo Verdone.

Oltre che per la sua attività nell’ambito della recitazione, si è parlato di lei svariate volte in merito alla sua vita privata. Dal suo matrimonio con Morgan, membro dei “Bluvertigo”, al flirt con Fabrizio Corona, ma non solo.

Asia infatti, è stata una delle protagoniste del “caso Weinstein”, nome del regista holliwoodiano accusato di molestie sessuali nei confronti di diverse attrici, tra cui lei stessa.

Fiore, sorella di Asia Argento

La Argento si è da sempre dichiarata legatissima al padre. Tuttavia non è l’unica ad esservi così affezionata, infatti anche sua sorella maggiore Fiore ha un rapporto speciale con Dario.

Nonostante siano sorellastre, in quanto nate da due madri diverse (la mamma di Fiore è Marisa Casale, ex moglie del regista), le due si vogliono tantissimo bene. A dimostrazione di ciò, in varie occasioni la maggiore è intervenuta in difesa della più piccola, partecipando anche ad alcuni programmi Tv.

Nel 1985, all’età di quindici anni, la primogenita ha esordito sul grande schermo, prendendo parte alle riprese del film “Phenomena”, diretto proprio dal maestro.

In seguito però, la sorella di Asia ha capito che la sua vera vocazione fosse un’altra. Stiamo parlando della moda, infatti, dopo aver studiato all’ Institute of Technology a New York, ha collaborato con alcuni importanti marchi, tra cui Fendi, prima di creare una linea tutta sua.

Infine, possiamo aggiungere che rispetto alla figlia di Daria Nicolodi, Fiore è molto più riservata, lasciando poco spazio ad indiscrezioni sulla sua vita privata. Tuttavia, si è parlato di un suo presunto flirt con Pietro Le Piane (in arte Pietro Dalle Piane), il quale ad oggi è impegnato in una relazione sentimentale con Antonella Elia.