filippo-melloni,-padre-natura:-ecco-l’enorme-cambiamento-dopo-le-critiche

Spread the love

Il padre natura di Ciao Darwin 8 ha zittito tutti quelli che lo avevano criticato sul suo fisico postando i nuovi risultati su Instagram.

Tutti sicuramente abbiamo guardato e amato Ciao Darwin, programma condotto dal mitico e simpaticissimo Paolo Bonolis con il suo storico co-conduttore Luca Laurenti.

Sicuramente poi ogni maschietto si sarà innamorato almeno in una edizione di una delle tante Madre Natura che si sono susseguite all’interno del programma, con i loro corpi statuari coperti da solo piccoli costumi di scena a forma di foglie di fico, come era per i progenitori Adamo ed Eva.

Chi infatti non ricorda, quando Bonolis chiama la bellissima Madre Natura, le riprese sul pubblico che ritraggono uomini emozionati dalla bellezza sconvolgente, usare binocoli per guardarla meglio o fare smorfie e facce buffe di approvazione?

L’arrivo di padre natura

Nel 2019 però, durante la puntata di Ciao Darwin 8, avviene un radicale cambiamento di sesso per la persona che rappresenterà la bellezza all’interno del programma.

Infatti Paolo Bonolis presenterà Padre Natura, facendo esplodere di gioia il genere femminile presente in studio. Nel ruolo della bellezza maschile più sconvolgente vi è Filippo Melloni, classe 1995, con l’obiettivo di diventare un medico, ma inserito già nel circuito dello spettacolo.

Eppure in molti hanno criticato Padre Natura dopo le registrazioni di Ciao Darwin, accusandolo di essere “troppo magro”. Cosi Filippo si è dato da fare e con una foto sul suo profilo ha zittito tutti.

LEGGI QUI: Paolo Bonolis stavolta la mette dentro: Rivoluzione a Mediaset

LEGGI QUI: Roberta Beta, ex concorrente del primo GF: dopo di quello non è riuscita a uscire | Ecco che fine ha fatto

LEGGI QUI: Miryea Stabile: da Pupa a naufraga

7kg di massa

La foto infatti è un collage di due differenti scatti che ritraggono nel primo Filippo a Ciao Darwin e nel secondo Filippo con un corpo notevolmente più sodo e scolpito.

La descrizione della foto non può avere fraintendimenti: Le critiche dell’anno scorso hanno un peso: 7kg di massa muscolare. Baci stellari ai leoni da tastieria, grazie, senza di voi non mi sarei divertito così tanto(La prima foto mostra i risultati dopo5 mesi. La seconda foto dopo 10 mesi).

Filippo infatti ha confrontato questi scatti proprio per contrastare le critiche ricevute e per dimostrare che la grande forza di volontà che ha avuto è dovuta particolarmente alle critiche che aveva subito e ricevuto.

Sicuramente con questa foto Filippo avrà spento ogni possibile critica sulla sua fisicità e messo a tacere le tante persone che spesso non hanno altro da fare che denigrare gli altri dall’altra parte di uno schermo di computer.