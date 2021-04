er-faina:-ecco-quanti-followers-ha-perso-da-quando-ha-giustificato-il-catcalling-subito-da-aurora-ramazzotti

Spread the love

Er Faina è tornato a far parlare di sé.

Nei giorni scorsi ha fatto notizia la denuncia di un episodio di catcalling subito da Aurora Ramazzotti mentre stava camminando per strada.

Prendendo spunto da questo caso, Er Faina è voluto intervenire sul fenomeno del catcalling e si è detto in difficoltà nel capire il nocciolo del problema se una ragazza viene fischiata o approcciata per strada, avallando in un certo qual modo tale comportamento.

Le sue parole sono piaciute molto poco ai suoi followers che hanno ravvisato nel suo discorso una certa mancanza di sensibilità e senso del pudore, tanto che il profilo Instagram di Er Faina ha in poco tempo registrato un gran segno meno davanti al numero dei suoi followers giornalieri.

Di seguito, stando al sito che analizza l’andamento dei social notjustanalytics.com, possiamo vedere graficamente la netta diminuzione dei seguaci di Er Faina che nell’arco di tre giorni sono scesi di circa 25.000 followers