I cupcakes di Pasqua sono dei piccoli dolcetti alla vaniglia ricoperti dalla Camy Cream, la crema montata al latte condensato che sostituisce la più classica, ma anche molto più pesante, crema al burro. Alla fine, questi cupcake, vengono decorati con riccioli di cioccolato fondente e ovetti confettati. Sono dolci semplici ma molto belli, magari da mettere in tavola come centro tavola o come segna posto il giorno di Pasqua.

La prima ricetta che parla della cottura di una torta in tazza (letteralmente cup-cake) è del 1796 e si trova nel libro American Cookery di Amelia Simmons, anche se lì non si fa riferimento al nome cupcake. In effetti questi dolcetti di origine inglese potrebbero essere stati chiamati così perché venivano cotti nelle tazze, oppure perché gli ingredienti venivano dati “in tazze”.

Di fatto sono diventati tra i dolci più iconici al momento del tè, soprattutto perché si possono decorare in modi diversi, partendo sempre dalla crema di base, che può essere colorata e messa sui cupcake in modo da creare petali, ciuffi, fiammelle e molte altre forme.

In questa ricetta la camy cream viene semplicemente posata e funziona come base per un nido di riccioli di cioccolato, il che significa che anche i pasticceri amatoriali, che non hanno molta abilità manuale, possono ottenere un risultato pro.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti



Tempo di cottura: 15 minuti



Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

12 persone

Ingredienti

Per i cupcake:

120 g Burro a temperatura ambiente

120 g Zucchero semolato

1 Bacca Di Vaniglia

2 Uova

140 g Farina di tipo 00

2 cucchiaini Lievito per dolci

4 cucchiai Latte fresco

Per la Camy cream alla vaniglia:

250 g Mascarpone

2 cucchiaini Estratto Di Vaniglia

150 g Latte condensato (circa un tubetto)

125 ml Panna fresca

Per la decorazione:

50 g Cioccolato fondente, riccioli

Cioccolato ovetti confettati colorati

Preparazione

Per preparare la ricetta delle cupcake di Pasqua preriscaldate il forno a 170°C.



Foderate uno stampo da muffin con 12 pirottini in carta forno.



Nella ciotola della planetaria, o con le fruste elettriche, montate il burro morbido con lo zucchero e i semi della vaniglia.



Aggiungete un uovo per volta. Non aggiungete il secondo uovo finché il primo non sarà completamente amalgamato.



Unite ora nell’impasto la farina setacciata insieme al lievito e mescolate fino a che non si saranno assorbiti.



Ammorbidite l’impasto con qualche cucchiaio di latte; la consistenza finale dovrà risultare molto cremosa.

Con un cucchiaio da gelato sistemate l’impasto all’interno dei pirottini.



Infornate e cuocete per 15 minuti.

Preparate la Camy cream alla vaniglia: in planetaria, o con le fruste elettriche, montate il mascarpone aggiungendo poco alla volta il latte condensato.



Unite poi la panna e l’estratto di vaniglia e montate finché la consistenza non sarà spumosa come una mousse.

Se non li avete trovati già pronti, raschiate il cioccolato con la lama di un coltello per ottenere tanti riccioli di cioccolato che vi serviranno per la decorazione finale.

Inserite la Camy cream in una tasca da pasticcere con il foro liscio e largo.

Decorate i cupcake una volta freddi con un abbondante ciuffo di Camy Cream, lasciando un piccolo foro al centro.



Ricoprite la sommità dei cupcake con i riccioli di cioccolato e con un ovetto confettato, in modo da simulare un piccolo nido.