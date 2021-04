Coronavirus: a Villanova Mondovì 78 attualmente positivi

Non sono buoni i dati relativi al contagio da Coronavirus a Villanova Mondovì: ad oggi (3 aprile), infatti, risultano 78 persone attualmente positive. Dal 1° marzo, sono stati 136 i cittadini villanovesi che hanno contratto il Covid: “Questo denota una scarsa osservanza di raccomandazioni e divieti, in modo particolare sulla quarantena. – sottolinea il sindaco Michelangelo Turco – Quindi, è d’obbligo ricordare le ormai note raccomandazioni. L’augurio che faccio a me e a tutti Voi è che arrivi presto il vaccino, unica speranza per tornare a vivere in serenità“