christian-de-sica-contro-maria-de-filippi-“non-avrei-voluto-ma-…”

Christian De Sica è stato ospite nei giorni scorsi a Oggi è un altro giorno, nel salotto di Serena Bortone, dove si è raccontato a 360° ed ha parlato non soltanto della sua carriera, ma anche della sua infanzia, del padre e della sua famiglia. Sapete che questa sera andrà in onda con un nuovo show?

Christian De Sica torna in tv con uno show tutto suo

Ad ogni modo, in questi giorni sembra essere stato parecchie volte in tv, visto che proprio questa sera, sabato 3 aprile in prima serata andrà in onda un nuovo programma proprio con Christian De Sica. Si tratta dello show intitolato Una serata tra Amici, che andrà in onda su Rai 1 in prima serata, proprio mentre su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Insomma, ancora un grande scontro tra le due aziende. Chi la spunterà?

Una serata tra amici, il nuovo show di De Sica su Rai 1

Nel corso delle sue ospitate in alcuni programmi televisivi in questi giorni, il noto attore sembra aver anche in qualche modo sponsorizzato il suo nuovo programma. Questo, a dire da Christian sarà uno spettacolo incentrato proprio sulla vita e su quello che è accaduto di bello non soltanto da un punto di vista artistico ma anche privato. Interverranno diversi ospiti tra i quali Carlo Verdone che non è soltanto un suo amico e collega, ma anche cognato. Sappiamo tutti che De Sica, ha sposato Silvia Verdone, la sorella del noto attore e regista. Questo show si preannuncia un grande successo, visto che Christian è uno degli attori e personaggi televisivi tra i più amati dai telespettatori italiani.

Le parole dell’attore su Amici di Maria De Filippi

Come abbiamo detto, però, in contemporanea su Canale 5 andrà in onda una puntata di Amici di Maria De Filippi il serale, che sappiamo essere un programma molto seguito e che puntata dopo puntata ottiene un grandissimo successo. Ecco che nel corso di una recente intervista, l’attore ha parlato proprio della scelta del giorno della messa in onda del suo programma. “Avrei preferito non scontrarmi con Amici ma gli altri giorni erano occupati. Sarà quel che sarà. Abbiamo spettatori diversi, lei ha i ragazzi. Spero di portarmi dietro un po’ di pubblico giovane, quello dei cinepanettoni”. Queste le parole di Christian De Sica, che da una parte sembra essere preoccupato, ma dall’altra no anzi spera di poter soffiare un pò di pubblico alla regina di Canale 5.

