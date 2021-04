chiara-ferragni-offesa-dopo-il-parto-da-una-giornalista

Nel dibattito sull’organizzazione dei vaccini in Lombardia una giornalista si scaglia contro Chiara Ferragni cercando di screditarla accusandola di avere una depressione post parto che parla al suo posto. Oggi pomeriggio arriva la risposta di Chiara Ferragni.

In questi giorni si è scatenata una vera e propria guerra nel web tra i Ferragnez e la Regione Lombardia. L’oggetto della polemica sollevata da Fedez e Chiara Ferragni è la malagestione delle vaccinazioni di cui hanno avuto l’esempio tangibile in famiglia, con la nonna novantenne del rapper da lungo tempo in attesa di essere contatta per la prima dose e contattata solo dopo che Chiara Ferragni ha raccontato il fatto nelle sue stories.

Attorno alle due parti coinvolte nella discussione, si è sollevato un dibattito pubblico che ha letteralmente travolto il web e sono stati moltissimi gli interventi sia in difesa dei Ferragnez che in difesa della Regione Lombardia.

Tra i tanti commenti però c’è stato un grave scivolone su Twitter da parte di una giornalista che nel tentativo di sminuire l’intervento di Chiara Ferragni, le attribuisce un problema molto serio come la depressione post parto.

L’accusa della giornalista

Tra gli innumerevoli interventi sulla questione Ferragnez e Regione Lombardia, si inserisce quello della giornalista Mariagiovanna Maglie che, nel tentativo di screditare Chiara Ferragni, parla di una depressione post parto che in qualche modo interferirebbe nel pensiero dell’influencer:

“La depressione post partum di Chiara Ferragni produce denunce politiche feroci alla Lombardia. Sempre la vecchia storia di fare il proprio mestiere.”

Il tweet viene ricondiviso prima su Twitter e poi nelle Instagram stories di Fedez, che risponde:

“Questa signora ha diagnosticato una depressione post parto a mia moglie via Twitter, avanguardia. E io che mi limitavo a riconoscere le idiozie partorite da certi imbecilli. Devo aggiornarmi.



Grazie alla “giornalista” Mariagiovanna Maglie, mi è stata di grande ispirazione.”

Nella storia successiva Fedez risponde a tono alla giornalista:

"La giornalista ha diagnosticato una depressione post parto a mia moglie via Twitter in cui dice che ognuno dovrebbe fare il proprio mestiere, infatti lei da giornalista si trasforma in medico."

Al commento di Fedez, sempre nelle sue stories, si aggiunge quello di Chiara:

“Tra l’altro ridicolizzando una situazione che colpisce tantissime donne e che va assolutamente presa sul serio.”

La risposta di Chiara Ferragni

Poco dopo l’intervento nelle stories di Fedez, arriva la risposta di Chiara Ferragni alla gaffe della giornalista Mariagiovanna Maglie la quale chiama in causa una problematica molto seria come la depressione post parto per screditare le dichiarazioni dell’influencer.

Nella storia di Instagram sul proprio profilo, Chiara Ferragni affida ad un messaggio scritto la risposta all’infelice battuta della giornalista, ribadendo più ampiamente quanto aveva già detto insieme a Fedez nelle stories di suo marito: