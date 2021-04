chiara-ferragni-e-fedez,-mara-maionchi-“vi-posso-dire-che-…-“

Spread the love











Chiara Ferragni e Fedez sono due personaggi tra i più amati e seguiti di sempre. Il cantante e l’imprenditrice digitale più famosa di sempre, sono sempre molto social e condividono praticamente quasi ogni aspetto della loro vita con i loro follower. Da pochi giorni sono diventati genitori per la seconda volta, dopo la venuta al mondo della piccola Vittoria. Sono molto amati dai loro follower e non solo. Proprio in questi giorni a parlare di loro è stata proprio lei, la nota produttrice discografica Mara Maionchi. Ma cosa ha dichiarato quest’ultima?

Chiara Ferragni e Fedez, parla Mara Maionchi

La nota produttrice discografica sembra sia andata spedita, parlando di Fedez e Chiara Ferragni. Nello specifico, sembrerebbe che Mara e Fedez, siano riusciti a stringere una bellissima amicizia, dopo aver condiviso una bellissima esperienza ad X Factor nel 2017, quando entrambi erano giudici. La produttrice, ultimamente ha rilasciato un’intervista al magazine Gente, raccontando anche chi sono i The Ferragnez lontano dalle telecamere e dunque anche lontano dai social. Fedez, tra l’altro è al fianco di Mara in un nuovo format di Prime Video, intitolato Lol- Chi ride è fuori.

Le parole della discografica su Fedez

La Maionchi parlando di Fedez, sembra lodarlo utilizzando delle parole molto dolci e tenere. Di lui dice che è un uomo pieno di inventiva e che sa sperimentare, oltre che essere uno dei personaggi di spicco e tra i più importanti di quest’ultimo periodo. Poi, parlando ancora di Fedez, Mara lo definisce un “signore” dotato di una “delicatezza di altri tempi”. Insomma, la produttrice sembra lodare ed elogiare il rapper milanese, definendolo anche un giovane molto sensibile e capace di emozionarsi.

E sulla coppia?

Mara Maionchi, nel corso dell’intervista però non ha parlato soltanto di Fedez, ma anche della coppia, ovvero i The Ferragnez, assicurando che sono davvero una bellissima coppia, non soltanto pubblicamente ma anche e soprattutto nel privato. Ha anche aggiunto che sono dei ragazzi “normalissimi”, confermando in qualche modo ciò che è piuttosto evidente a tutti noi, guardando le loro storie su Instagram. Lei è una donna in carriera, ma anche una mamma molto presente e premurosa. Anche Fedez, è un papa piuttosto premuroso e presente e fa di tutto per far i suoi figli. È molto legato al piccolo Leone e le loro storie su Instagram sono sempre seguite e amate dai suoi fan. Adesso, la famiglia si è allargata con l’arrivo della piccola Vittoria.

