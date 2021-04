andrea-delogu-e-stefano-de-martino-si-frequentano,-lo-scoop-sulla-loro-relazione

Spread the love











Stefano De Martino e Andrea Delogu pare si stiano frequentando assiduamente tanto che il settimanale Oggi sostiene che tra i due sia iniziata una relazione.

La coppia, che non è ancora venuta allo scoperto, sta facendo sognare i loro innumerevoli fans anche se spesso c’è chi sostiene che ci sia del tenero tra Andrea Delogu e Alberto Matano.

Stefano De Martino e Andrea Delogu lavorano, attualmente, entrambi in Rai lui alla conduzione di Stasera tutto è possibile, lei ha condotto l’estate scorsa Vita in diretta estate e non si sa se quest’anno sarà chiamata ancora una volta a condurlo. L’estate scorsa la coppia Andrea Delogu e Marcello Masi piacque tantissimo e per questo i telespettatori sperano che i due possano, anche questa estate, tornare insieme a condurre questa trasmissione così fortunata e così seguita.

Le dichiarazioni di Stefano De Martino sulla sua condizione di single

Stefano De Martino, nonostante spesso si sussurra che si sia fidanzato, continua a sostenere di essere single e, recentemente, ha dichiarato: “Sono felicemente scapolo ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto”.

Invece, il settimanale Oggi sostiene che De Martino e la Delogu, fresca di separazione dal marito l’attore Francesco Montanari si stiano frequentando molto dopo essersi incontrati, conosciti e piaciuti nei corridoi della Rai.

Le dichiarazioni di Andrea Delogu sulla sua vita privata

Andrea Delogu, fresca di separazione dal marito, l’attore Francesco Montanari ha dichiarato: “Francesco mi ha lasciata due volte e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita, gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi, perché io non voglio vivere con un uomo che un giorno è un malato, un giorno è un assassino, un giorno è l’uomo più felice del mondo… perché questa poi è la vita con un attore”.

Per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la relazione mentre la ex moglie di Stefano, Belen è in attesa del suo secondo figlio, una bambina.

