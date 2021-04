amici:-tommaso-eliminato

Uno degli allievi più amati della scuola, Tommaso, ha dovuto lasciare Amici dopo la prima manche: il ballerino è stato eliminato e molto discusse sono state le scelte della sua coach Alessandra Celentano che, forse, non l’ha tutelato abbastanza, in particolare nel guanto di sfida lanciato dalla Cuccarini.

La squadra di Lorella Cuccarini e Arisa ha vinto la prima manche contro il team di Zerbi-Celentano: decisivo è stato il punto conquistato da Alessandro contro Tommaso, nel guanto di sfida lanciato dalla Cuccarini per mettere in luce le capacità interpretative del suo allievo. In realtà, però, la coreografia risultava molto difficile per Tommaso, che studia danza solo da tre anni.

Alessandra Celentano, pur avendo messo in evidenza che sarebbe stata una sfida non equa, ha comunque voluto che il suo allievo facesse la coreografia proposta: il punto, ovviamente, è stato conquistato da Alessandro. Stefano De Martino, a questo punto, è intervenuto palesando alcune perplessità sul fatto che la Celentano per principio non voglia rifiutare i guanti: secondo il giudice, infatti, questa esibizione ha penalizzato, e molto, il percorso di Tommaso nel serale.

“Stefano, meno male che hai fatto un’altra carriera!”, ha risposto perentoria la Celentano. L’intervento di De Martino, però, è stato profetico: Arisa e Lorella Cuccarini, infatti, lo hanno candidato all’eliminazione insieme a Sangiovanni e Enula.

Amici: Celentano commossa per Tommaso

Tommaso, che ha anche ricevuto i complimenti da parte di Emanuele Filiberto, che ha sottolineato come il ballerino abbia fatto delle performance davvero molto valide, ha dovuto scontrarsi nella sfida finale contro Enula, uscendone perdente. Tommaso, che era stato uno dei più votati dal pubblico durante la settimana, è stato definitivamente eliminato dalla scuola.

Tutto lo studio si è alzato in piedi per applaudire Tommaso, che è scoppiato in un pianto liberatorio, facendo commuovere perfino Alessandra Celentano. Grande emozione anche da parte di tutti i ragazzi, che sono andati ad abbracciarlo.

Per lui, sono arrivate parole davvero profonde da parte di Maria De Filippi:

"Sei giovane, hai la vita davanti Tommy: se in tre anni sei riuscito a fare quello che tanti altri non riescono a fare in dieci anni, vuol dire che sei portato per questo. Complimenti per la tua educazione, per la tua lealtà, per non aver mai paura di dire quello che pensi, sei sempre con il sorriso, sei positivo. Ti vogliono bene tutti, Tommy, ci sarà un perché".

Sul finale, è arrivata anche una proposta di lavoro da parte di Arisa: la cantante ha infatti manifestato il desiderio di coinvolgerlo in uno dei suoi videoclip musicali.