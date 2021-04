alda-d’eusanio-senza-freni-se-la-prende-con-due-ex-concorrenti-del-grande-fratello-vip

Alda D’Eusanio ha certamente saputo catalizzare l’attenzione su di sé durante la sua se pur breve permanenza all’interno del Grande Fratello Vip.

La rossa conduttrice è infatti stata richiamata più volte per aver parlato in modo non esattamente lusinghiero di alcuni personaggi televisivi come Maria De Filippi e per aver pronunciato la “N word” e, infine – condotta che le è costata la squalifica – per aver accusato di violenza domestica il compagno di Laura Pausini.

Alda D’Eusanio si è scusata per le accuse rivolte al compagno della cantante, ma nonostante questo si è lamentata per il trattamento ricevuto e, in particolare, per non aver ricevuto la possibilità di scusarsi pubblicamente in diretta al Grande Fratello Vip:

“Non è pensabile che un errore sia come una nera vernice in grado di cancellare tutto quello che una persona è stata fino a poco tempo prima di entrare in quella casa.” Novella 2000

Alda ha poi paragonato la sua situazione a quella di altri due ex concorrenti del reality show che – a suo dire – si sarebbero comportati in maniera non dissimile da lei, eppure non avrebbero ricevuto alcun tipo di provvedimento. Stiamo parlando di Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco all’epoca dei fatti) che parlarono dell’Ares Gate e di tutte le vicende ad esso connesse: