vertice-salvini-orban-morawiecki,quale-europa-hanno-in-mente?

Che cosa ci fanno insieme Matteo Salvini, Viktor Orban, Mateusz Morawiecki? Il segretario della Lega, il primo ministro ungherese e leader del partito Fidesz e il primo ministro polacco del partito Legge e Giustizia si sono riuniti a Budapest per discutere la possibile creazione di una nuova alleanza conservatrice in Europa.

Il partito di Orban ha lasciato da poco il Partito popolare europeo ed è quindi in cerca di una nuova collocazione. Ad inizio marzo lo stesso Salvini aveva avuto una videochiamata con Orban per discutere di temi quali la ripresa economica post-pandemia, migrazioni e politiche per la famiglia.

In cerca di una nuova casa anche la Lega che, per bocca di Salvini, definisce il Partito popolare “ormai troppo spostato a sinistra”. Ecco quindi che è arrivata l’idea di unire le forze per la costruzione di una casa comune tra i partiti di centro-destra italiano, ungherese e polacco.

Tuttavia gli ostacoli ad un tale progetto non sono pochi, analizziamoli nell’ordine.

1. La Lega, dopo anni di critiche a Mario Draghi, considerato l’artefice di quanto evitare in campo economico-politico, appoggia un governo guidato proprio dall’ex presidente della BCE.

Verrebbe da domandarsi, ma Morawiecki in Polonia appoggerebbe un governo guidato da un Mario Draghi? Europeisti in casa e anti-europeisti in Europa?

2. La questione Russia. Mentre la Polonia, e in parte anche l’Ungheria, hanno dimostrato un atteggiamento cauto (per usare un eufemismo) verso Vladimir Putin e la sua presidenza, in Italia la Lega è contro le sanzioni economiche alla Russia. Comprensibile, visto che Mosca è da sempre un partner strategico per il nostro paese.

Allo stesso tempo però queste differenze potrebbero rendere più complicata la strada verso la formazione di una forza politica comune.

Vi sono poi importanti domande a cui i tre leader dovrebbero rispondere. Che tipo di Europa hanno in mente? In particolare, quali proposte economiche per tentare di risollevare le economie nazionali? Altro nodo cruciale l’immigrazione.

Orban ha dichiarato Salvini “nostro eroe” per come ha gestito l’emergenza immigrazione quando era ministro degli Affari interni. Ma l’immigrazione di massa rimane una questione aperta, soprattutto per l’Italia, la porta d’ingresso dei flussi migratori.

Al di là dei problemi contingenti, il tema è anche un altro. L’Unione europea è un gigantesco apparato burocratico. Ora, come sperano Salvini, Morawiecki e Orban, di cambiare l’Europa dall’interno? Quell’apparato che ora porta alacremente a compimento le politiche del governo europeo (inviso ai tre) cambierà automaticamente bandiera nel caso in cui Salvini e gli altri dovessero prendere il potere?

Oppure, al contrario, sarà l’Europa a fagocitare le ambizioni politiche dei tre conservatori anti-europeisti?

