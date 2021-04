uomini-e-donne,-gemma-serata-di-tornare-con-nicola

Gemma Galgani si è illusa di nuovo. Quando Nicola Vivarelli le ha fatto sapere che voleva vederla per parlarle, la dama torinese di Uomini e donne si è fatta tanti film e tante illusioni. Ma lui è stato chiaro in esterna: quando lui chiude, è perché ne è convinto al 100%. Lei ci rimane male: non avrebbe paura a ricominciare con lui…

Tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani c’era sicuramente qualcosa che era rimasta in sospeso. L’improvvisa fine della loro conoscenza, avvenuta all’inizio dell’estate scorsa, aveva lasciato del risentimento nella dama di Uomini e donne. Il ritorno del marinaio nel programma aveva riportato a galla un po’ di malumore che Gemma aveva cercato evidentemente di nascondere anche a se stessa.

Vecchie ruggini tra Gemma e Nicola

Leggi anche: Uomini e Donne: Gemma rifiuta di vedere di Sirius (Nicola Vivarelli)

Ma certe frecciate e certi modi bruschi di rivolgersi al ragazzo ogni qualvolta lui interveniva a parlare di lei, avevano indubbiamente dimostrato che tra i due c’era qualcosa di irrisolto (soprattutto da parte di Gemma) che andava chiarito. Nella puntata di Uomini e donne andata in onda giovedì 1 aprile 2021 abbiamo assistito ad una brusca discussione tra Sirius e la Gargani.

I due alla fine hanno deciso di concedersi un’uscita insieme per poter chiarire definitivamente quello che era rimasto in sospeso tra di loro. Ma, mentre per Nicola era evidente che si trattava solo ed unicamente di un chiarimento, Gemma ha vissuto qualcosa di più intenso, emozionante. E forse forse, in fondo, avrebbe voluto che tra di loro ritornasse quella pace e quella serenità della primavera scorsa. Anzi, lei proprio non lo esclude: “Non avrei paura“, dichiara senza esitazione.

Nicola chiede scusa a Gemma

Nicola, dal canto suo, le chiede scusa se è stato un po’ duro nei commenti e spiega che ha fatto sempre in buona fede: “Ho un senso di protezione“, le dice con fare affettuoso, e vederla così arrabbiata nei suoi confronti, visto quello che c’era stato tra di loro, lo aveva amareggiato. “Sai, io da te mi aspettavo una sensibilità diversa“, dice lei. e poi gli domanda: “Solo protezione nei miei confronti?”.

Gemma sognava un ritorno di fiamma

Potrebbe interessarti: Uomini e donne: Gemma Galgani, misteriosa, incontra una persona

A questo punto Nicola le pone una domanda, ossia se nei mesi in cui sono stati lontani ma hanno continuato a scriversi anche se si erano lasciati lei abbia continuato a nutrire qualche speranza sulla loro conoscenza. “Adesso nel momento in cui ho saputo che mi volevi parlare ho pensato di tutto”. E se lui le avesse detto che gli sarebbe piaciuto riaprire un rapporto col lei, che cosa avrebbe risposto? “Io non avrei paura”.

Quindi ammette di aver fatto delle fantasie su di loro quando ha saputo che lui voleva vederla. Però lui mette le cose subito in chiaro: quando chiude una storia è perché mi è sicuro al 100% e indietro non si torna.