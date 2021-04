Trinità: il Presidente Cirio risponde al sindaco Zucco sulla banda ultra larga per le scuole

Il Comune di Trinità – Foto Ideawebtv.it

Dopo quasi un mese, da quando il sindaco di Trinità Ernesta Zucco aveva scritto al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per la mancanza di strumenti adeguati per svolgere la DAD per tutte le scuole del territorio, il Presidente di Regione ha risposto a quella richiesta: “Caro Sindaco, conosco bene il comune di Trinità e conosco le difficoltà che la diffusione della banda ultra larga sta avendo sul territorio, per questo motivo ho chiesto ai competenti Uffici la relazione. Seguirò, di concerto con il preposto Assessore, l’evoluzione degli interventi”.

Come viene riportato dalla Regione, la situazione a Trinità per la banda ultra larga è la seguente, non solo per le scuole ma anche per la cittadinanza: “La progettazione esecutiva è pianificata nel secondo semestre 2021 e i permessi sono ancora da sottoporre all’approvazione del Comune; l’apertura del cantiere è prevista nel secondo semestre del 2021 e la chiusura nel 2022. Per attivare il servizio è necessario il completamento dei lavori del Punto di Consegna Neutro (PCN, punto di terminazione della rete di accesso in fibra dove convengono tutte le fibre posate nell’area di riferimento) che è localizzato proprio a Trinità. Fino ad oggi, da concordare col Comune, è in corso l’identificazione dell’area dove sarà posizionato il PCN; in seguito, per l’utilizzo del sito, sarà sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito tra il Concessionario e il Comune”.

A Trinità le unità immobiliari interessate alla banda ultra larga sono in totale 1.207.