thinkpad-x1-nano-e-zenbook-duo.-due-portatili-stellari,-anche-nel-prezzo

Fa impressione per quanto è leggero. Il ThinkPad X1 Nano di Lenovo, portatile dotato di processori di undicesima generazione di Intel (variano secondo i modelli), pesa infatti appena 907 grammi, che sono pochi per un pc di questa potenza: schermo da 13 pollici con risoluzione 2k, ottimi altoparlanti e quattro microfoni per le videoconferenze, scheda grafica Iris Xe sempre di Intel, che certo non fa miracoli ma se la cava discretamente. Veloce, anzi velocissimo nella versione con processore i7 Evo e 16 Gb di memoria che abbiamo provato, ha un’autonomia delle batterie notevole. Si passa dalla navigazione sul web allo streaming, dalle chiamate video alla scrittura, dalla musica all’elaborazione di foto senza un rallentamento. Insomma, se escludiamo i videogame va bene per tutto. Il display però non è tattile e il prezzo è elevato, per usare un eufemismo: si parte da 1.969 euro. Consigliato a coloro che sono spesso in movimento e soprattutto non hanno limiti di spesa.



Abbiamo anche provato l’ultimo Asus Zenbook Duo, che ha ricevuto diversi premi, dotato anche lui di processore i7 Evo di undicesima generazione. In realtà lo schermo è doppio, di qui il nome Duo, con il principale da 14 pollici tattile e uno secondario sopra la tastiera dove visualizzare informazioni aggiuntive o porre le finestre che non stiamo usando in quel momento. È una macchina diversa rispetto all’X1: pesa un chilo e 570 grammi, che però sono pochi rispetto alla potenza, visto che arriva a ben 32 Gb di ram. È di fatto un pc da tavolo con caratteristiche di alto livello in versione portatile e dalle dimensioni contenute. Con qualche compromesso: il display è “solo” full hd e l’autonomia delle batterie è relativa.

Intel ha diviso le piattaforme per portatili con processori di undicesima generazione in tre fasce. Quella normale, la Evo e la vPro. La Evo significa che il pc ha prestazioni superiori, o meglio una risposta più veloce in primo luogo. E’ una certificazione che in dettaglio garantisce reattività, risveglio del sistema operativo in meno di un secondo, ricarica rapida, autonomia della batteria elevata e wi-fi di sesta generazione. La vPro, per il mercato professionale, punta alla stabilità e al ridurre la necessità di assistenza e una protezione più elevata contro eventuali attacchi e minacce informatiche. Insomma, ottimizzazioni sia hardware che software con tanto di etichetta. La stessa che hanno sia il Lenovo sia l’Asus, entrambi della famiglia Evo.

Stando ai test, questa undicesima generazione di processori non riesce a battere in velocità la concorrenza di pari livello prodotta da Amd. Ma su questo Intel insiste che non si tratta più solo di velocità pura, bensì di soluzioni integrate che riguardano tutto il pc. Di qui le nuove certificazioni.

Sul Venerdì del 26 marzo 2021