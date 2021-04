TG BYOBLU24 | 2 aprile 2021 | EDIZIONE 19.00

Alcune notizie del TG di oggi:

Quest’estate dovremmo prepararci ad una nuova gestione dei movimenti dei cittadini europei. Ci potrà essere infatti una divisione tra vaccinati e non vaccinati. Con i primi che potranno godere già di diversi privilegi. Si parla di certificati sanitari, treni covid free con tampone da fare alla stazione e addirittura braccialetti elettronici per il tracciamento sulle navi.

E sulla questione dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, il governo Draghi ha approvato un decreto legge che stabilisce il demansionamento o la sospensione per gli operatori sanitari, infermieri e medici che decideranno di non vaccinarsi. Secondo l’avvocato Mauro Sandri questo obbligo vìola i diritti fondamentali dell’uomo ed è necessario rivolgersi alla Corte europea dei diritti fondamentali dell’uomo.

La chiusura del nostro canale Youtube sta stimolando un dibattito nelle aule del Parlamento sulla necessità di sottoporre le piattaforme internet a delle regole coerenti con i nostri principi costituzionali. Purtroppo però, gli episodi di censura non si limitano solo ai giganti di Big Tech. Ne hanno parlato in una conferenza stampa organizzata dalla deputata Sara Cunial.

Spazio alla nostra rubrica Corrispondenze. Viviamo in tempi in cui le masse sono guidate come pecore da un pastore, ipnotizzate dagli incantatori del potere. I ribelli rischiano di restare soli, ma una soluzione c’è: fare comunità.

UN CANALE TELEVISIVO UNICO NAZIONALE PER I CITTADINI. LA SFIDA, ENTRO IL 10 APRILE. €255.096 of €150.000 raised Youtube ha oscurato il canale di Byoblu. La giustificazione? Le riprese di una manifestazione di piazza di 7 mesi. Per i cittadini, niente diritto di cronaca! Oltre mezzo milione di iscritti costruiti in 14 anni di sacrifici andati in fumo. Duemila interviste a giudici della Corte Costituzionale, politici, economisti, magistrati, avvocati, giornalisti, intellettuali, duecento milioni di visualizzazioni video, tutti i vostri commenti, tutte le vostre condivisioni… tutto andato in fumo!



Abbiamo la possibilità di acquistare un canale nazionale sul digitale terrestre, in una buona numerazione, a un prezzo molto al di sotto del valore di mercato. Servono poco meno di 150 mila euro, e poi Byoblu e DavveroTV entreranno nelle case di tutti gli italiani, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Bisogna raggiungere questa cifra entro il 10 aprile. Se ci state, se accettate la sfida, fate la vostra donazione ed entriamo, tutti insieme, nella storia, dalla porta principale.