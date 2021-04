Si chiama Irene ed è la fotocopia di Mara Venier: Ecco chi è

Spread the love

Una somiglianza sconvolgente tra la nota conduttrice televisiva ed una persona importantissima nella sua vita.

La notissima conduttrice Mara Venier avrebbe un famigliare che le somiglierebbe tantissimo. Questa la rivelazione che vedrebbe coinvolta la cosiddetta “zia degli italiani”.

Durante la conduzione del programma Domenica In, Mara infatti avrebbe menzionato una parente strettissima che avrebbe con lei una notevole somiglianza.

Da li sono iniziate le ricerche sui social che hanno portato alla scoperta di questa che si, effettivamente, somiglierebbe in modo pazzesco a Mara.

Mara e la somiglianza inconfondibile

Si tratterebbe della nipote della conduttrice, figlia della sorella Roberta: il suo nome è Irene.

Irene è molto giovane, ha infatti solo 21 anni, ma già dal suo profilo Instagram e dalle foto postate si può intravedere una nettissima somiglianza con la zia, condite da una spigliatezza nel farsi fotografare che potrebbe riportare anche nei modi alla conduttrice.

La ragazza era stata presentata al grande pubblico da Mara già nel 2019, quando la famiglia si era estremamente unita con anche la figlia della conduttrice, Elisabetta Ferracini.

Solo ora però, con l’ultima puntata del programma di punta del pomeriggio domenicale, Mara ha proprio promosso la nipote, facendole guadagnare una notevole attenzione mediatica ed una serie di followers.

La vita di Irene sembra comunque molto semplice, con paesaggi fotografati e foto del cibo che sembra le piaccia di più: biscotti, fragole e un bel piatto di pasta.

La passione di Irene, oltre ai post social, è anche uscire con le amiche, come una qualsiasi ragazza adolescente.

Infatti pur essendo la nipote di una delle conduttrici più famose d’Italia, Irene ci tiene alla sua privacy ed alla sua riservatezza.

La carriera di Mara Venier

Mara Venier nasce nel 1950 a Venezia. Intraprende fin da giovane la carriera da attrice, per poi passare negli anni 80 alla conduzione del programma Domenica In, che per il grande e continuativo successo di pubblico, viene rinnovato costantemente tanto da farle dare il nominativo di “Signorina della domenica”.

Ha condotto successivamente, a fine degli anni 90, il noto programma “La Vita in Diretta” prima con Lamberto Sposini e successivamente con Marco Liorni.

Negli ultimi anni è tornata alla Mediaset come giudice del programma “Tu si que vales” e successivamente come opinionista dell’ “Isola dei famosi”.