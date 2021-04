Si chiama Giusj Abbate in uscita sulla Copertina di “personal Trainer Italia” per chi vuole conoscerla meglio ecco una sua biografia

Spread the love











L’anticipazione della copertina di pasqua “personaltraneritalia.it” dedicata ad una atleta e fotomodella molto speciale che fa parlare di se, lei chi chiama Giusj Abbate, chiamata “Hard Candy”, nata a Barcellona Pozzo di Gotto, una città che si trova nella provincia di Messina. Siciliana, con tratti mediterranei oggi è una delle atlete più stimate e apprezzate per i suoi muscoli e per la sua femminilità, un binomio perfetto in questa atleta che superare il detto che i muscoli fanno perdere la femminilità. laureata in Scienze del Turismo e grande appassionata di fitness.

Biografia :

Sono sempre stata un’amante dello sport, ho iniziato all’età di 8 anni a praticare danza presso una delle accademie più conosciute della mia città, partecipando anche a stage con ballerini di prestigio internazionale. Anche se ho smesso di danzare, la danza mi è sempre rimasta “dentro”; ho danzato per ben 10 anni praticando diverse tipologie di danza (moderna, classico, jazz e tip tap). La musica la sento dentro, fa muovere il mio corpo, mi rilassa, mi fa stare bene e riesco ad esprimere al meglio me stessa.

Perché hai smesso di ballare?

All’età di 19 anni ho avuto un incidente con il motorino, sono stata ferma per un po’ di mesi, non potevo praticare nessun tipo di sport e ho dovuto fare una terapia per poter riprendere nuovamente a camminare. Stavo sdraiata per giorni e giorni, ho preso un po’ di peso, non mi piacevo più mi sentivo demotivata, ma avevo voglia di tornare in forma anche se inizialmente ho seguito dei metodi sbagliati, in quanto in quegli anni partecipavo anche a sfilate e concorsi di moda, ho fatto le selezioni di Miss Italia, Una ragazza per il cinema e tanti altri.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mi piace: Mi piace Caricamento...