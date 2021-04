SE NON OPPONIAMO RESISTENZA, L’OBBLIGO VACCINALE SARÀ PRESTO PER TUTTI – Raffaele Varvara

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge per il contenimento della diffusione del virus Sars Cov 2.

Prevede l’obbligo vaccinale per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e la sanzione del de-mansionamento o della sospensione dall’attività lavorativa per tutti coloro che non vogliano sottoporsi al trattamento sanitario sperimentale, autorizzato in fase emergenziale dall’Ema, l’Agenzia europea del farmaco.

Raffaele Varvara, infermiere e attivista politico, racconta su Byoblu le iniziative che, insieme a colleghi, sta organizzando per contrastare questo provvedimento. “Se non opponiamo resistenza, l’obbligo vaccinale arriverà presto per tutti. Non è solo una nostra battaglia, per questo chiediamo la solidarietà di tutti”.

