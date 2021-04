sardegna,-anche-pula-finisce-in-zona-rossa:-ora-sono-13-i-comuni-dell’isola-in-lockdown

Non diminuiscono i focolai del Covid in Sardegna, Regione rimasta per 3 settimane in zona bianca e passata in arancione il 22 marzo scorso. Dalla mezzanotte anche Pula, nota località turistica del sud-ovest dell’isola, entra in zona rossa a causa dell’impennata dei contagi nel territorio. I comuni sardi attualmente in lockdown salgono quindi a 13. Nell’elenco compaiono, tra gli altri, Villa San Pietro e Burcei, Sarroch, Samugheo, Sindia, Bono, Golfo Aranci, Uri, Solemnis e Pozzomaggiore. Le ordinanze dei sindaci confermano che i casi di Covid-19 sono in aumento in diverse zone della Regione, alle prese ieri con 351 contagi e un aumento percentuale su base settimanale di oltre il 70%.

Secondo le disposizioni in vigore fino al 16 aprile della sindaca di Pula, Carla Medau, nel comune è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità. Vietate le visite a parenti o amici. Stop al commercio al dettaglio (tranne alimentari), a barbieri e parrucchieri. Aperte edicole, tabaccai e farmacie e parafarmacie. Chiusi parchi, giardini e cimitero. A spiegare l’ordinanza ai cittadini è stata proprio Medau, attraverso il suo profilo di Facebook: “Nelle ultime ore i casi sono aumentati a dismisura, inoltre è stata confermata tra i positivi anche la presenza delle varianti del virus. Siamo stati costretti, nostro malgrado, ad adottare la misura più restrittiva“.