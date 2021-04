revello,-dal-10-aprile-si-parte-con-la-vaccinazione-degli-over-70

Continuano in Valle Po, gli ultimi richiami della vaccinazione al Coronavirus per i cittadini over 80 dei comuni interessati. Come da comunicazione del primo cittadino di Revello, il 10 aprile, sul territorio partiranno le vaccinazioni per la fascia 70-79 anni. In aggiunta alla normale preadesione sul portale della regione Piemonte, l’amministrazione revellese ha dato una possibilità in più ai cittadini. E’ infatti stata predisposta una postazione, nel giorno di mercato, all’interno degli uffici comunali, per un ulteriore ausilio ai cittadini che si trovassero in difficoltà nell’accedere alle preadesioni vaccinali.

Il sindaco Daniele Mattio, soddisfatto dell’operato compiuto fino a questo momento dichiara: “Proseguono i vaccini con il richiamo dei cittadini over 80. La prossima settimana iniziamo i 70-79. Verranno chiamati utilizzando le prenotazioni individuali fatte sul portale regionale. Si procede speditamente senza code grazie alla collaborazione della Protezione Civile, della Croce Verde e grazie ai medici ed infermieri con i loro collaboratori”.

I vaccini verranno effettuati all’interno della sede del Gasm, ovvero nel seminterrato delle scuole medie di Revello, accessibili dall’entrata posta sul retro. Lo svolgimento dell’inoculazione è coordinato dai medici di base, e per facilitare l’ingresso e l’uscita dei cittadini è a disposizione la squadra della Protezione Civile.