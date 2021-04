Quando c’è la prossima puntata di Un passo dal cielo 6 – I guardiani?

Un passo dal cielo 6 – I guardiani prossima puntata quando va in onda?

La sesta stagione di Un passo dal cielo debutta giovedì 1° aprile 2021 su Rai 1 anche se la prima puntata (episodi 1 e 2) approda in streaming su RaiPlay il 30 marzo 2021. Questo nuovo ciclo di puntate non cambia titolo, ma aggiunge il sottotitolo: “I guardiani”. I protagonisti, infatti, sono una sorta di guardiani dei monti, le Dolomiti venete che fanno da sfondo alla vicenda. L’inizio di Un passo dal cielo 6 – I guardiani è iconico per i fan storici della fiction perché arriva esattamente a dieci anni di distanza dalla messa in onda della stagione 1, quella che ha dato il via a tutto. A maggior ragione, l’attesa per vedere l’intero sviluppo è alta: di Un passo dal cielo 6 – I guardiani la prossima puntata quando va in onda su Rai 1?

L’appuntamento è il giovedì sera sul primo canale Rai dalle 21.25 circa. Le serate dedicate a Un passo dal cielo 6 – I guardiani sono otto come il numero degli episodi della stagione. Salvo cambiamenti di palinsesto dovrebbero andare in onda per otto settimane consecutive.

Un passo dal cielo 6 – I guardiani a quando le prossime puntate su Rai 1?

Un Passo Dal Cielo 6 I Guardiani, qui Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri con il suo cavallo Credits Rai

I protagonisti sono i “guardiani” contro la criminalità da un lato e custodi della natura dall’altro. Anzi, sono soprattutto difensori dell’ambiente che li circonda (menzione d’onore alla stramba Elda interpretata da Anna Dalton). Tra le vette, i laghi alpini e i boschi, Un passo dal cielo 6 ci aspetta con otto puntate, una alla settimana per otto giovedì – a meno che non ci siano variazioni in corsa.

Di seguito ti ricapitoliamo gli appuntamenti di ogni singola puntata di Un passo dal cielo 6 – I guardiani. Ci riferiamo alla messa in onda su Rai 1 in prima serata. L’orario di inizio dell’episodio è previsto per le 21.25 circa.

Prima puntata – giovedì 1° aprile 2021

Seconda puntata – giovedì 8 aprile 2021

– giovedì 8 aprile 2021 Terza puntata – giovedì 15 aprile 2021

– giovedì 15 aprile 2021 Quarta puntata – giovedì 22 aprile 2021

– giovedì 22 aprile 2021 Quinta puntata – giovedì 29 aprile 2021

– giovedì 29 aprile 2021 Sesta puntata – giovedì 6 maggio 2021

– giovedì 6 maggio 2021 Settima puntata – giovedì 13 maggio 2021

– giovedì 13 maggio 2021 Ottava puntata – giovedì 20 maggio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Un passo dal cielo 6 – I guardiani su Rai 1 è soggetta a variazioni.