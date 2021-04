protesta-ristoratori,-negozianti-e-ambulanti-sull’autostrada-a1:-presente-una-delegazione-cuneese-(foto-e-video)

Spread the love

Pietro Sbreglia: ristoratore di origini campane, ma albese d’adozione, “live” dalla manifestazione

“Adesso basta!”.

Questo il titolo della manifestazione in corso, da stamattina, all’autogrill Cantagallo (a Casalecchio di Reno, sull’Autostrada A1 in direzione Firenze e a pochi passi da Bologna ndr) per protestare contro le restrizioni anti Covid-19 e alla quale partecipano una delegazione di ristoratori, negozianti e ambulanti provenienti da tutta Italia.

In rappresentanza della provincia di Cuneo, è presente Pietro Sbreglia: ristoratore di origini campane, ma albese d’adozione.