myanmar,-il-consiglio-sicurezza-onu-condanna-la-morte-di-civili

Il consiglio di sicurezza dell’Onu ha approvato all’unanimità una dichiarazione in cui condanna fermamente la morte di civili in Myanmar e in cui si esprime preoccupazione per il deterioramento della situazione.

La dichiarazione adottata dai membri del Consiglio di Sicurezza è frutto di un duro negoziato durato due giorni, ed è stata in gran parte ammorbidita per superare l’opposizione della Cina.

Nelle precedenti versioni, infatti, si affermava che l’organo Onu era “pronto a considerare nuovi passi”, alludendo alla possibilità di sanzioni contro i militari che hanno preso il potere. Opzione bloccata più volte da Pechino. Nel testo finale, invece, si menziona soltanto che i Quindici rimarranno “attivamente impegnati sulla questione”. Inoltre, si ribadisce “la necessità di rispettare pienamente i diritti umani e perseguire il dialogo”, chiedendo ai militari di “esercitare la massima moderazione”.