jessica-morlacchi:-dal-successo-agli-attacchi-di-panico.-incubo-per-10-anni

Jessica Morlacchi è tra gli ospiti della nuova puntata di “Oggi è un altro giorno”. La cantante ha raccontato il suo difficile vissuto.

Talento, passione e costanza. Quest’insieme di elementi hanno permesso a Jessica Morlacchi di raggiungere il successo. La cantante è tra gli ospiti della nuova puntata di “Oggi è un altro giorno”. In onda dalle 14 su Raiuno, in studio Jessica ha condiviso il suo percorso. Ai microfoni di Serena Bortone ha svelato di aver vissuto un periodo molto delicato.

Jessica si è approcciata al mondo della musica a soli 7 anni intraprendendo gli studi di basso. Da adolescente si è avvicinata al canto dando vita poi a un sua band. “Eta Beta”, il nome del gruppo ispirato al noto personaggio di fumetti. Poi verrà trasformato in “Zeta Beta” e infine in “Gazosa”.

Il gruppo ha consacrato il suo successo nel 2001 con la vittoria al Festival di Sanremo. La loro notorietà è aumentata di seguito con il brano http://www.mipiacitu.

Jessica Morlacchi: tra attacchi di panico e depressione

Jessica Morlacchi è una talentuosa cantante diventata famosa con il gruppo dei “Gazosa”. Tuttavia nel 2003 lascerà il gruppo per dedicarsi alla carriera da solista. Di seguito cadè in anni di depressione. Per ben 10 anni ha lottato con questo stato. Pesanti attacchi di panico l’hanno accompagnata in quel periodo.

“Mi sono allontanata dalla musica. Pensavo fosse anche colpa sua. Ma ho capito che cantare a casa era l’unica cosa che mi dava ossigeno”, il commento di Jessica nello studio di “Oggi è un altro giorno”.

Inoltre la carriera da solita non le ha garantito un immediato riconoscimento. Dopo il periodo di stop ritornò a Sanremo nel 2005 con Marco Masini. Poi ha preso parte a “The voice of Italy“nel 2013 e nel 2019 ha partecipato a “Ora o mai più” e di seguito a “Tale e quale show”.

Classe 1987, la cantante romana è attiva anche sui social. E’ proprio dal suo profilo Instagram che i fan avrebbe intuito la presenza di un nuovo amore. Intanto nelle storie ha annunciato la partecipazione al programma di Serena Bortone.