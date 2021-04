ispirazione-labirinti:-il-fascino-dell’enigma

Spread the love

Ars multiplicandi

Ralph Pucci

Come base della sua Square Bar Console (Ralph Pucci International), la designer/scultrice americana Fran Taubman ha utilizzato un reticolo 3D di aste in rame a sezione quadrata. Piano in ardesia.

Omaggio a dedalo

Gucci

È firmata Gucci questa carta da parati dallo stile ironicamente vintage. Dove il logo diventa lo spunto per un gioco grafico/architettonico: le linee acquistano volume e ombre, diventano mille pareti colorate. E disegnano un edificio infinito.

«In Italia, la via più breve tra due punti è l’arabesco» Ennio Flaiano

Illusioni in bianco e nero

Sitap

L’intreccio di forme del tappeto Gabrielle di Sitap (dalla collezione Pret a Porter My Style) evoca le incisioni di M. C. Escher. Un ritmo visivo stilizzato e ipnotico in cui perdersi è affascinante.

Parole, pensieri e visioni

Labirinto della Masone

La mostra Umberto Eco, Franco Maria Ricci – Labirinti, storia di un segno (Labirinto della Masone, dal 17/4) racconta questo simbolo che, da millenni, incanta l’uomo.

Arte Astratta

Dedar

Eneide, di Dedar, è un tessuto jacquard, materico e resistente. Il motivo che anima la sua superficie è un gioco di forme e di colori che si sovrappongono per comporre un pattern enigmatico. Geometria pura.

