isola-dei-famosi:-vera-e-miryea-sono-sbarcati

Che cos’è Playa Esperanza? E dove si trova? È la nuova location di dell’Isola dei famosi, che raccoglie i naufraghi eliminati dall’isola “madre”. Al momento sono state accolte Vera Gemma e Mireya Stabile. Come se la caveranno le due naufraghe che proprio amiche non sono?

Isola (dei famosi) che chiudi, isola (dei famosi) che apri.che cosa stiamo dicendo? Che all’isola dei famosi è stata chiusa un’isola, Parasite Island, che per tre settimane ha ospitato gli anti naufraghi Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo (e durante l’ultima settimana anche Brando Giorgi e Vera Gemma), ma al tempo stesso ne è stata aperta un’altra, Playa Esperanza, che accoglie i naufraghi eliminati dal gioco.

L’isola dei famosi perde Parasite Island

Leggi anche: L’Isola dei Famosi, Awed e Miryea in nomination

Durante la diretta degli del reality show condotto da Ilary Blasi con Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi come opinionisti e Massimiliano Rosolino come inviato in Honduras, la mamma di Giulia Salemi e il cromatologo del Chiambretti sono stati finalmente ritenuti all’altezza di iniziare l’avventura a Cayo Cochinos insieme agli altri. Per questo motivo hanno dovuto lasciare la loro prima di raggiungere gli altri. La loro vecchia isola è stata chiusa, ma pressoché immediatamente riaperta con un altro nome.

Nasce Playa Esperanza

Lì, su quella spiaggia, è stata lasciata Vera Gemma, che aveva perso al televoto con Brando Giorgi. L’attore è tornato insieme ai suoi due altri compagni di avventura nel gruppo e il suo posto è stato preso da Miryea Stabile, l’ultima eliminata. Le due donne si trovano sole solette su Paya Esperanza dove potranno vivere serene fino a lunedì, giorno della nuova diretta dell’Isola e della proclamazione del nuovo eliminato (Drusilla Gucci o Daniela Martani).

La domanda sorge davvero spontanea, visto gli abitanti di questa nuova isola: l’attrice e la pupa riusciranno a sopravvivere insieme? Non è che loro rapporto sia proprio idilliaco, ma chissà, forse essere fuori dalle dinamiche del gruppo le aiuterà a trovare un certo equilibrio tra di loro. Tempo per parlare, discutere, confrontarsi e chiarirsi ne hanno in abbondanza, spazio per non pestarsi i piedi anche.

“Un po’ speravo di essere sola sola“, aveva commentato ieri Vera vedendo sbarcare Miryea. Non certo una buona premessa. Ma probabilmente la Gemma e la Stabile non arriveranno a tirarsi i capelli e riusciranno anche ad avere una certa serenità.

Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi: chi è Miryea Stabile? Carriera e vita privata