isola-dei-famosi,-iva-zanicchi-una-furia-contro-daniela-martani-che-dice:-“devo-essere-…

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata de l’Isola dei famosi 2021 e come sempre non sono mancati i colpi di scena. Sembra che ormai, dopo diverse settimane si siano rotti gli equilibri e le risse e le discussioni tra i naufraghi sembrano essere ormai all’ordine del giorno. Proprio nel corso della puntata andata in onda ieri sera, sono andati in scena alcuni litigi avvenuti tra Daniela Martani e Gilles Rocca.

Isola dei famosi, scontri accesi tra Daniela Martani e Gilles Rocca

Sembrerebbe che dopo diversi giorni di permanenza sull’Isola, la vegana e no vax abbia iniziato ad andare su tutte le furie e pare che stia letteralmente perdendo il controllo. Il motivo? Sembrerebbe che tutto derivi dalla fame e dalla mancanza del cibo. Questo almeno è quello che ha ipotizzato una delle opinioniste del programma, ovvero Iva Zanicchi che come sempre è molto schietta e dice la sua opinione senza peli sulla lingua. Ad ogni modo, i due naufraghi sembra abbiano litigato per delle razioni di riso, che è poi l’unico alimento che la Martani può mangiare sull’Isola, visto che è vegana è almeno fino ad oggi non ha mangiato nemmeno un pò di riso. Per questo, la Martani una volta andata in Palapa sembra sia sbottata, dicendo di meritare rispetto.

La naufraga sbotta in Palapa

“Merito rispetto Gilles è quello che va a riprendersi il riso dopo la prima porzione. Ho molti più anni di lui ed è sempre difeso da tutti”. Queste le parole dichiarate dalla Martani, che tutti noi abbiamo visto per la prima volta al Grande Fratello e oggi divenuta anche famosa per le sue polemiche contro i carnivori e contro i pro-vaccino anti-Covid. La sua partecipazione all’Isola è stata molto contestata, tuttavia, anche adesso non sembra aver conquistato l’affetto dei telespettatori. Secondo quanto riferito dalla stessa Daniela, quest’ultima si sentirebbe vittima di un gruppo ed anche bistrattata.

Scontro tra Iva Zanicchi e la Martani

Ad un certo punto la Zanicchi le avrebbe chiesto il motivo per il quale è così tanto contro l’alimentazione che prevede il consumo di carne e di derivati animali. A quel punto la Martani avrebbe sbottato e spiegato il motivo per il quale è diventata vegana. “Non sono vegana per un capriccio. E’ una mia scelta di vita e devo essere rispettata”, queste ancora le parole della naufraga. La tensione è salite alle stelle e per questo, ad un certo punto è intervenuta Elisa Isoardi facendo una proposta. “Capiremo come fare con lei, non mangiando i conchiglioni potrebbe mangiare un po’ più di riso”, queste le parole della conduttrice che hanno in qualche modo fatto sorridere Ilary Blasi.

