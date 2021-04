L’insalata con uova di quaglia e bacon è un antipasto perfetto per il giorno di Pasqua, ma adatto anche a portare in gita il giorno di pasquetta, soprattutto se si porta via il dressing in un barattolo a parte e la si condisce al momento. Evidentemente però si tratta di una ricetta che va bene sempre, soprattutto per consumare le uova di quaglia, un prodotto ricco di elementi salutari e assai poco usato nella cucina italiana.

Si tratta di un’insalata fresca, con le verdure di primavera, arricchita dalle uova di quaglia, piccole e perfette per queste preparazioni, e il bacon croccante, classico abbinamento con le uova. Le uova di quaglia hanno il guscio maculato, sono più piccole rispetto a quelle di gallina, ma soprattutto contengono molto più tuorlo, in proporzione a queste ultime, il che le rende una fonte preziosa di fosforo, ferro e vitamina B1 e B2.

In questa insalata il dressing alla senape, con la punta di dolcezza conferita dal miele, si sposa perfettamente con le uova di quaglia sode e il bacon croccante.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 5 minuti



Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

Per l’insalata:

200 g spinaci novelli

200 g Insalata lattuga (cuori)

4 Ravanelli

4 fette Pane casereccio

4 fettine Bacon

6 Uova Di Quaglia

qb Olio Extravergine D’Oliva

qb Sale

Per la vinaigrette con senape al miele:

2 cucchiai Senape al miele

6 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione:

Per preparare la ricetta dell’insalata con uova di quaglia e bacon, mettete innanzi tutto in un piatto capiente, o in una ciotola, lo spinacino e i cuori di lattuga spezzettati grossolanamente con le mani. Aggiungete i ravanelli affettati molto finemente, condite con un pizzico di sale e mescolate bene.

Mettete le uova in una casseruola ricoperte d’acqua fredda, mettetele sul fuoco e portate a ebollizione. Cuocetele per 6-8 minuti, quindi raffreddatele sotto l’acqua corrente. Quando saranno ben fredde, sgusciatele delicatamente.

Mettete le fette di pane in una teglia e irroratele con un filo d’olio.



Tostatele quindi in forno ben caldo a 200 gradi per qualche minuto, prima da un lato poi dall’altro, finché non sono ben dorate.

Mettete le fette di bacon in una padella (preferibilmente di ghisa) e ponetela sul fuoco a fiamma alta. Fatele dorare e diventare leggermente croccanti su entrambi i lati, quindi mettete da parte.

Preparate il dressing mescolando la senape al miele con l’olio. Per comodità, potreste anche mettere la senape e l’olio in un barattolo, chiudere con il coperchio e agitarlo fino a emulsionare il dressing.

Nel piatto con le insalate e i ravanelli aggiungete le uova di quaglia sgusciate e tagliate a metà, il bacon tagliato a striscioline e il pane spezzettato grossolanamente con le mani. Irrorate il tutto con la vinaigrette alla senape e mescolate bene. Servite subito.