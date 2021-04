I Weedy si rivelano: “Eravamo annoiati ma poi…” -L’INTERVISTA

Intervista esclusiva a I Weedy, la coppia di yuotuber e tik toker più seguita sul web. Ecco come è iniziata la loro avventura

Weedy (Ufficio stampa)

Di origine napoletana, Luisa Russo e Valerio Lagnese, sono loro i più seguiti del momento. Due forze della natura, una coppia inseparabile capace di divertire tanti ragazzi mantenendo sempre la loro identità semplice e genuina. Youtube e tik tok li hanno fatti conoscere a tutto il pubblico della rete e i loro video spopolano sul web. Grazie alla loro innata capacità di comunicare sempre con un’estetica e un’espressività fresca e attuale, hanno raggiunto milioni di follower con i quali condividono anche argomenti di un certo spessore.

Ecco a voi I Weedy che hanno raccontato ai microfoni di Yeslife il loro esordio e le loro attività sui social.

LEGGI ANCHE>>>Intervista a Luisa Corna: ” La musica è stata per me terapeutica”

(ufficio stampa)

LEGGI ANCHE>>>Intervista a Folcast. Pensando a Sanremo 2021: “Mi sento in pre-agonistica”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Ciao ragazzi presentatevi ai nostri ascoltatori

V: Ciao a tutti io sono Valerio

L: Io sono Luisa

V: E insieme formiamo I Weedy

Cosa vi piace di più di Napoli?

V: Allora principalmente il cibo e i paesaggi che sono veramente stupendi, oltre a tutta l’arte che c’è

L: Bellissima poi se si vuole venire a Napoli si deve tenere in considerazione di prendere almeno 5 kg perché tutto il cibo è ottimo.

Che cos’è per voi Tik Tok

V: Piattaforma veramente unica dove riusciamo ad esprimere al meglio la nostra creatività con video brevi

L: E’ un social dove possiamo esprimerci al 100% e anche in breve tempo

Weedy sta per

V: In realtà non sta per niente, è molto divertente il modo in cui abbiamo trovato il nome del nostro canale. In pratica non sapevamo come chiamarci, abbiamo trovato un sito tipo di generatori di nomi casuali e tramite questo sito abbiamo trovato il nome del nostro duo.

Come vi siete conosciuti?

V: Ci siamo conosciuti a una festa di una nostra amica in comune, inizialmente quindi non ci conoscevamo e eravamo abbastanza annoiati e abbiamo iniziato a parlare da lì è nato tutto quanto.

L: A una festa dove tra l’altro non volevo neanche andare e invece…

Fidanzati o amici?

V: Amici, migliori amici

L: Migliori amici

Tik tok, Instagram o Youtube?

V: Youtube

L: Non so, posso non decidere? Tutti

Com’è nato il vostro canale?

V: Siamo diventati amici dopo quella festa e entrambi abbiamo scoperto di avere questa forte passione per i video che abbiamo iniziato a fare tutto quanto.

Il vostro idolo

V: Questa è una domanda molto complicata, non so, forse non so al momento non ho un idolo in particolare.

L: Il mio idolo è Valerio per come fa i panini

Cosa vorreste fare nella vita?

V: Mi piacerebbe tanto poter continuare questa forte passione che mi lega a Luisa per tutta la vita

L: Continuare a fare quello che mi piace quindi questo

Il vostro video del cuore

V: Scommetto che non lo farai Challenge, che sono delle Challenge che abbiamo inventato noi così a caso e veramente ci divertono tantissimo, sono in assoluto i miei preferiti

L: Per il canale Youtube Scommetto che non lo farai Challenge per quanto riguarda Tik Tok tutti i nostri video della bottle flip

Qual è la chiave del vostro successo?

V: Il fatto che nei video si intravede il rapporto unico che abbiamo io e Luisa, che fa immedesimare anche i nostri spettatori

L: La nostra spontaneità al 100%, mostrarci per come siamo e basta

Il tema che vi sta più a cuore?

V: Animali

L: Animali anche per me

Cyberbullismo, come pensate si possa sconfiggere

V: Secondo me i social dovrebbero fare qualcosa nel senso, non so, qualche restrizione proprio interne social che si scrivono determinate parole frasi chi le ha scritte riceva un banner

L: Sicuramente qualche legge e poi la cosa più importante è cercare di fregarsene per chi lo riceve in modo da riuscire a farlo pesare meno possibile

Video divertente o strappalacrime?

V: Divertente

L: Divertente

Cosa rappresenta per voi un like?

V: Un like rappresenta un apprezzamento da parte di chi ci sta vedendo quindi ci fa sempre piacere vedere che ciò che facciamo piace ai nostri i seguaci, non è un semplice like, cioè vuol dire proprio che sono affezionati a noi che ciò che noi facciamo e per cui ci impegniamo ha dei riscontri positivi quindi è abbastanza importante

L: E’ una dimostrazione d’affetto da parte dei nostri follower e questo modo ci dimostrano di supportarci e di vederci bene

Web o televisione?

V: Web

L: Web

Cosa fate quando incontrate un fan per strada?

V: In questo momento è un po’ difficile incontrare fan per strada per via della situazione in cui ci troviamo di lockdown, però solitamente quando era possibile ci ha sempre fatto piacere non solo fare delle foto e dei video, ma anche proprio usare il tempo per parlare per dialogare per conoscerci

Ci abbracciamo facciamo chiacchiere poi se piangono loro piango anche io

Nuovi video?

V: No spoiler

L: Come ha detto Vale

Progetti futuri?

V: Stessa cosa, ma per scaramanzia non vogliamo dire niente

L: Letteralmente troppi, ma non spoiler

BEATRICE MANOCCHIO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter