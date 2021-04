i-soliti-ignoti,-giulia-de-lellis-ha-da-ridire-sulle-regole-del-gioco-e-amadeus-le-risponde-a-tono

Spread the love











Ieri, ospite da Amadeus a I soliti ignoti, l’influencer amatissima Giulia De Lellis. La ragazza, appena 25enne, ha un seguito incredibile sui social e i migliori brand fanno a gara per averla. Nonostante questo, la De Lellis è una ragazza molto semplice che mostra il lato più fragile di sè stessa non vergognandosene. Infatti, sia che ha mostrato sui social la sua lotta contro l’acne , sia che ha mostrato la sua sofferenza per la fine della storia con l’ex fidanzato, Andrea Damante, ha sempre voluto essere vera e non usare mai i filtri. I suoi follower, per questo la amano e la seguono in tantissimi.

Giulia De Lellis gioca a I soliti Ignoti ma critica le regole del gioco

Ieri ospite vip a I Soliti Ignoti, il programma di Rai 1 condotto da Amadeus, è stata Giulia De Lellis che ha giocato per devolvere in beneficenza il ricavato. L’associazione a cui vanno i soldi vinti dai vip è la Fondazione Italiana per l’Autismo.

Giulia De Lellis ha giocato bene tanto da arrivare a un montepremi di 158mila euro ma poi ha avuto qualche difficoltà con il parente misterioso tanto che ha dimezzato il montepremi con il “binocolone”.Quando ha capito che per usare quell’aiuto avrebbe perso molti soldi, ha esclamato: «Ma costa tutto caro a questo gioco…» e Amadeus prontamente le ha risposto: «In questo momento costa tutto caro…».

Giulia De Lellis è, comunque, riuscita ad indovinare il parente misterioso e ha vinto 31.600 euro.

Al Maurizio Costanzo Show la De Lellis spiega perchè ha tanto successo sui social

Una degli ospiti del Maurizio Costanzo show è stata Giulia De Lellis che ha spiegato il perchè del suo successo. L’influencer 25enne ha detto: “Il mio talento più grande è quello della comunicazione. Diciamo che ho trovato la giusta empatia e il giusto modo di comunicare con le persone che mi seguono”.

E poi ha continuato: “Sicuramente alla base c’è tantissima curiosità che è data dal fatto di sapere quello che mangio, la musica che ascolto, il modo in cui condivido la mia vita sentimentale. Mi vedono come un’amica, come la ragazza della porta accanto che partita da un paese piccolissimo, con tanta determinazione e un pizzico di fortuna, è riuscita ad ottenere tutto quello che desiderava”.

A quel punto ha preso la parola Tommaso Zorzi, che ha detto: “Lei è la versione italiana del sogno americano. E’ una ragazza rimasta molto umile, molto con i piedi per terra. Parla ai suoi follower come parla con me al telefono. Questa è la chiave del suo successo. E’ una ragazzina che porta un sacco di numeri ai brand, fattura un sacco, è a tutti gli effetti un’imprenditrice pur essendo rimasta una ragazzina. I follower rivedono il sogno in lei”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...