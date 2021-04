I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli si avvia verso la fine della conduzione? Sarebbe già pronto il sostituto

Spread the love

Stando a quanto segnalato da TvBlog, I Fatti Vostri potrebbe vedere un cambio di conduzione in futuro, con l’addio di Giancarlo Magalli sostituito da Salvo Sottile.

Avete letto bene. Secondo il blog, si vocifera proprio che sia pronto questo cambio. Anche se, come specificato, non ci sarebbe nessuna conferma ufficiale al momento:

Al momento nessuno conosce con certezza la risposta (che arriverà tra qualche settimana), ma la strada segnata sembra andare inevitabilmente verso questa direzione fonte: tvblog.it

Pare, inoltre, che nel cast della trasmissione non tiri proprio una bella aria. Le voci che si rincorrono e arrivano da Via Teulada, parlano di una frattura dietro le quinte tra Giancarlo Magalli, Samanta Togni, Salvo Sottile, Umberto Broccoli e Mary Segneri.

In una sorta di tutti contro tutti, si sarebbero create delle vere e proprie fazioni. Il conduttore andrebbe molto d’accordo con Samanta Togni, Mary Segneri e Salvo Sottile. Giancarlo Magalli, però, sarebbe ormai ai ferri corti con il professor Broccoli. Cattiva aria, invece, tira tra le due signore del cast, ovvero la Togni e la Segneri che avrebbero vissuto momenti di alta tensione durante le prove.

Insomma, due indizi non fanno una prova, ma pare proprio che I Fatti Vostri sia un banco di prova per la pazienza di tutti coloro che passano per il cast.