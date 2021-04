Girelle di crêpes agli spinaci: una alternativa alle solite crêpes

Le girelle di crêpes agli spinaci sono una variante più stuzzicante delle solite crêpes prosciutto e besciamella, facili da realizzare e perfette da servire come piatto unico, insieme a una insalata fresca. Il tocco sfizioso di questo piatto sta nel passaggio in forno, con una spolverata di formaggio e un filo di burro fuso: otterrete un involucro saporito e croccante dal cuore tenero.

L’impasto per le crêpes

Farina bianca, di grano saraceno, integrale mescolata alla bianca, di farro, di Kamut, di riso: sono tantissime le varianti che potete trovare per l’impasto delle vostre girelle di crêpes, una più invitante dell’altra. Noi vi consigliamo un mix di farine, per esempio grano saraceno e riso per un impasto completamente gluten free, oppure farro e grano saraceno o, ancora, Kamut e integrale. Potrete sperimentare di volta in volta, sino a trovare la ricetta perfetta!

Il formaggio più adatto

La ricetta per la preparazione delle girelle di crêpes prevede l’uso di un formaggio morbido che crei un ripieno delicato insieme agli spinaci. Oltre alla ricotta, che può essere vaccina o di pecora se preferite un sapore più particolare, potete utilizzare anche una robiola o un taleggio, tutti formaggi a pasta molle che si amalgamano perfettamente con gli spinaci ripassati in padella.

E ora la ricetta per le vostre girelle di crêpes agli spinaci

Ingredienti per 6 persone

100 g farina di grano saraceno, 50 g farina di riso, 500 g spinaci, prezzemolo tritato, 2 uova, 300 g ricotta o altro formaggio a pasta molle, 200 g parmigiano reggiano, 2 bicchieri latte, 100 g burro, sale, pepe, noce moscata.

Procedimento

Mescolate per prima cosa le farine in una ciotola insieme alle uova, a 30 g di burro fuso e al latte, ottenendo una pasta liscia. Coprite e lasciatela riposare un’ora in frigo. Dopo di che, in una padella per crespelle, stendete un mestolo alla volta di impasto e fate rapprendere le crêpes fino alla cottura. Fate così fino a che non avrete esaurito tutto l’impasto. Intanto lessate e strizzate gli spinaci, fateli rosolare in una padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Mescolateli quindi al prezzemolo e amalgamateli in una terrina con la ricotta, 3 cucchiai di parmigiano grattugiato, sale, pepe e noce moscata. Riempite una alla volta le crespelle con il ripieno, facendo attenzione di non metterne troppo, arrotolatele formando un cilindro che taglierete in tronchetti di 2 cm. Disponete le girelle in senso verticale in una pirofila imburrata, irroratele con il burro rimasto e fatto fondere e finite con il parmigiano grattugiato. Mettete in forno già caldo (200°) e lasciate cuocere per 10-15 minuti facendo gratinare. Servite subito con una insalata fresca.